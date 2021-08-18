Не легче судоку: загадки, которые сломают ваш мозг

В Японии умер «крестный отец» судоку Маки Кадзи. Причиной смерти стал рак желчных протоков. В память о нем «Рамблер» решил вспомнить историю популяризации этой головоломки с числами, а заодно собрать и другие загадки, которые сломают мозг.

Фото: Кадр из фильма "Расплата" Кадр из фильма "Расплата"

До сих пор точно неизвестно, кто именно придумал судоку. Некоторые приписывают авторство швейцарскому математику Леонарду Эйлеру (18 век), другие же считают, что современную версию головоломки подарил миру американский архитектор Говард Гарнс. В 1980-х годах ее-то и заметил Маки Кадзи, который буквально влюбился в игру и даже придумал ей название Suuji wa dokushin ni kagiru («Цифра используется только один раз») - по первым буквам сокращается как судоку. Частично измененную головоломку с новым названием он опубликовал в собственном журнале Nikoli, который открыл вместе с друзьями в 1980 году. С тех пор эта игра начала завоевывать мир, в 2006 году даже появился чемпионат мира по решению судоку.

S Pakhrin/Flickr

Для любителей «поразмять» мозги собрали еще несколько загадок, которые заставят поломать голову. В конце статьи мы дадим ответы на все головоломки, но не спешите, сначала попробуйте разгадать их самостоятельно.

Детективная головоломка 1

Ограблена дача. Показания свидетеля: «Я услышал шум у соседей и направился на их участок. Чтобы заглянуть в дом, я подышал на заледеневшее окно и увидел разгром». Почему после этого его арестовали?

Детективная головоломка 2

Полиция расследует убийство химика: под подозрением ученики специалиста Сергей, Николай, Феликс и Михаил. В кармане у химика детективы обнаружили записку, которая была написана за несколько минут до смерти – на ней было всего три цифры 28, 27 и 57. Именно она помогла раскрыть дело. Как полиции удалось вычислить преступника, и кто убийца?

Детективная головоломка 3

Слуга принес королю и королеве два стакана воды на ночь. Король выпил всю воду залпом и с ним ничего плохого не случилось. Королева пила долго, маленькими глотками. Она умерла. Почему?

Кадр из сериала "Шерлок"

Загадка на логику

Какая из цифр встречается чаще всего в ряду числе от 0 до 109. Варианты ответа: 0, 1, 9 или 2.

Загадка на логику 2

Какой принцип у этой последовательности цифр: 8,2,9,0,1,5,7,3,4,6?

Загадка на логику 3

«29 – 1 = 30». Как такое возможно?

Ответы

Детективные загадки Окна замерзают и покрываются льдом изнутри, а сосед дышал на окно снаружи. Цифры на записке – это номера элементов в таблице Менделеева. Из их названий складывается имя убийцы Ni (28) Co (27) La (57). В стаканах был отравлен лед. Когда пил король, лед не успел растаять, а когда королева — лед растаял и отравил воду.