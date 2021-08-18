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Как продавали "временных" жен в Японии

Анастасия Иванова
1 час назад

Во второй половине XIX века в Японии довольно распространенным явлением были временные браки иностранцев с местными девушками. За определенную сумму можно было купить себе жену на время пребывания в Японии. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Как продавали "временных" жен в Японии
Фото: Кадр из фильма "Мадам Баттерфляй"Кадр из фильма "Мадам Баттерфляй"

Подобная практика появилась во времена, когда российский флот базировался во Владивостоке и регулярно зимовал в Нагасаки. На время пребывания в Японии многие русские офицеры покупали себе местных девушек для сожительства. Для этого они заключали контракт сроком от одного месяца до нескольких лет, согласно которому за ежемесячную плату 10-15 долларов они могли пользоваться услугами так называемых временных жен. В свою очередь мужчины обязались обеспечивать "супругу" жильем, едой и наемной прислугой. Разорвать контракт можно было в любой момент.

Как правило, такими "женами" становились совсем юные девушки в возрасте 13-15 лет. Иностранцы называли их "мусумэ" — от японского "девушка", "дочь".

В обязанности временных жен действительно входили интимные услуги, однако стоит отметить, что они не продавали себя за деньги многократно и разным мужчинам. Заработав достаточную сумму, девушки становились добропорядочными супругами японцев.

Интересно, что в 1885 году на два месяца в Японию прибыл французский мореплаватель и писатель Пьер Лоти. И о своей временной жене О-кику-сан он через два года написал повесть "Мадам Хризантема".

Истории,Пьер Лоти,
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