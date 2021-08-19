«Самое секретное подразделение страны»

Сорок лет назад, 19 авгуcта 1981 года, при КГБ СССР появилась группа специального назначения «Вымпел», ставшая одним из самых засекреченных спецподзразделений страны. Точное название группы, которую называли разведкой особого назначения, не знали даже служившие в ней офицеры. О том, как готовили бойцов легендарного спецназа, в каких знаменитых операциях им приходилось участвовать и какие задачи группа выполняет сегодня, «Ленте.ру» рассказал один из ветеранов «Вымпела», полковник запаса Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Валерий Киселев.

«Советский Союз нуждался в таком спецназе»

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«Лента.ру»: Как в составе КГБ СССР появился спецназ «Вымпел»?

Валерий Киселев: Очередной раз потребность создания спецназа, который мог бы решать специфические задачи за рубежом возникла в сентябре 1973 года, когда в результате военного переворота в Чили было свергнуто дружественное Советскому Союзу социалистическое правительство Сальвадора Альенде. Среди тысяч людей, захваченных в плен хунтой, был и генеральный секретарь коммунистической партии Чили Луис Корвалан.

После этого во всех странах социалистического блока прошли демонстрации с требованием освободить Корвалана, а ему самому дали Ленинскую премию мира. При этом советское командование понимало, что Луиса вполне может постичь участь тысяч других коммунистов и социалистов, уничтоженных в дни переворота.

Поэтому в СССР рассматривали разные варианты освобождения Корвалана. Он сам содержался в тюрьме Tres Pinos [«Три сосны» — прим. «Ленты.ру»] на острове Досон в Магеллановом проливе. Сама эта тюрьма была очень похожа на знаменитый французский Форт Бояр.

И вот в 1-е главное управление КГБ поступил приказ готовить соответствующую группу агентов [для освобождения Корвалана]. Людей отбирали тщательно, учитывали каждую мелочь, особенно после провала группы кубинских товарищей, которые прилетели на помощь Сальвадору Альенде и собирались вывезти его из страны на самолете.

Эту группу служба безопасности генерала Пиночета выявила среди других пассажиров еще в аэропорту: их выдали костяшки кулаков. В то время у тех, кто занимался карате и боевыми искусствами, была мода отжиматься на кулаках, а потом бить доски и кирпичи. Вот и всех кубинцев, у которых костяшки были набиты, сразу вывели в сторону буквально по прилете.

Помимо таких нюансов нужно было подобрать группу, способную действовать и в океане, и на берегу, с хорошим испанским и навыками оперативной работы. Подразделение нуждалось во враче, связисте, специалисте по минно-подрывному делу и снайпере. Конечно, кандидаты у нас были — но их дополнительная подготовка заняла бы пару месяцев.

Правда, спецоперация в итоге не понадобилась: Луиса Корвалана обменяли на диссидента Буковского. Но стало ясно: Советский Союз нуждался в таком спецназе, который всегда будет находиться в боевой готовности и сможет выполнять секретные операции в любых точках мира.

«Главной задачей была нелегальная разведка»

Как вы оказались в «Вымпеле»?

Я закончил высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР, а затем, в 1977 году, отправился служить на Сахалин — мне тогда было 22 года. В 1979 году меня перевели в территориальное Управление КГБ СССР по Сахалинской области. Мне поручили, в том числе заниматься подготовкой оперативно-боевых отрядов во всех районах острова: такие отряды формировались на случай войны, чтобы было кому защищать людей, если призовут кадры из милиции и КГБ.

В отряды входили те, кто не подлежал призыву или по здоровью, или по причине особой ценности для службы, но в целом были способны воевать

С этими отрядами я проработал пять лет. Одновременно меня назначили заместителем командира отряда «Набат»: он должен был действовать в случае захвата самолетов. Легендарный спецназ «Альфа» в случае ЧП на Сахалин добирался бы долго, а потому именно на «Набат» возложили задачу по освобождению заложников на острове.

Командиром отряда был Владимир Цветков — офицер спецрезерва. В 1979 году он отправился в Афганистан и стал одним из тех, кто штурмовал дворец Амина в Кабуле. Тогда Цветков получил 27 ранений, несколько месяцев находился между жизнью и смертью, а в целом лечился около года.

Когда 19 августа 1981 года была создана группа «Вымпел» (легендированное название — ОУЦ КГБ СССР, Отдельный учебный центр), Владимира Цветкова пригласили на должность начальника отдела. Но он к тому времени понял, что навоевался, и порекомендовал меня, своего заместителя. В 1982 году состоялась моя встреча с командиром «Вымпела», героем Советского Союза Эвальдом Козловым.

Так я попал в группу, которая только начинала создаваться: меня назначили старшим офицером. Тогда в «Вымпеле» было не больше ста человек. Среди них оказались те, кто прошел Афганистан и получил там ценный боевой опыт.

Почему группу назвали именно так — «Вымпел»?

Мне это название не было известно вплоть до 1990 года. О нем знали всего несколько человек: глава КГБ и, возможно, пара его заместителей, начальник Первого Главного Управления (ПГУ КГБ СССР) и руководитель нелегальной разведки. Потому что именно нелегальная разведка была нашим главным оперативным руководителем. При этом для всех сослуживцев мы были просто неким Отдельным Учебным Центром КГБ.

Чем мы занимаемся и как реально называемся, не знал почти никто, но платили нам в полтора раза больше, чем коллегам, и выслуга у нас была год за полтора. А если случались командировки, наши зарплаты и вовсе удваивались.

«Кадры выясняли, кто ты и чего от тебя ждать»

Какие требования предъявлялись к кандидатам в спецназ?

В первую очередь, это высшее образование — причем не только военное, но и гражданское. Последнее нужно, чтобы сформировать «легенду», под которой ты потом будешь работать за границей. Также необходимо в совершенстве владеть иностранным языком, причем лучше не одним. У меня, к примеру, был английский. Позднее сдал языковой минимум по испанскому языку.

Но среди моих коллег были люди, знавшие по пять иностранных языков, а также носители языка, которые приехали к нам в подразделение после специфической зарубежной работы — их можно назвать разведчиками-нелегалами. Те, кто владел особенно редкими языками, скажем суахили или лаосским, считались элитой «Вымпела».

Что до физической подготовки, то кандидат в «Вымпел» — это как минимум мастер или кандидат в мастера спорта. У меня за плечами были титулы мастера по гиревому спорту и лыжам, кандидата в мастера спорта по стрельбе из пистолетов и револьверов, а также коричневый пояс по карате. Оперативная работа при этом также должна была быть на высшем уровне.

А еще ко всему этому добавлялся психологический отбор — вот это уже от кандидата не зависело: его проводили кадровики. Они изучали тебя со всех сторон и выясняли, кто ты такой и чего от тебя ждать. Имело значение, как и с кем ты дружишь, что ешь и пьешь, что любишь. В итоге со всего Советского Союза за несколько лет для «Вымпела» нашли 300 человек.

Как проходила подготовка бойцов в самом «Вымпеле»?

Раскрывать эти данные я не могу, это закрытая информация. Скажу лишь, что подготовка одного бойца занимала около пяти лет. Это, скажем так: «до подготовка». После нее офицеры «Вымпела» были готовы к любым операциям в любой точке земного шара.

«Для операции достаточно трех-пяти человек»

Вы можете рассказать о своей первой операции?

К сожалению, даже сегодня это невозможно. Каждая операция «Вымпела» сверхсекретна: когда сотрудники получают указание к ней готовиться, об этом знает крайне узкий круг лиц. Само собой, бойцам запрещено говорить, где и что они собираются делать. Перед началом каждой операции им доводится замысел операции и оперативная обстановка в стране действия.

ЦСН ФСБ

Бойцы уезжают в Центр (ПГУ КГБ СССР) лес, где получают инструкции. Дома говорят, что уехали на учения, на службе — что решают семейные дела. А потом, когда возвращаются с операции, то никому и ничего рассказать не имеют права. Даже если за выполненную задачу бойцу положена награда, он получит ее лишь год или два спустя в закрытом кабинете — таковы правила конспирации.

Сколько бойцов нужно для успешного выполнения одной задачи?

Для этого достаточно 3-5 человек. Я сам участвовал в некоторых операциях. Считался хорошим специалистом. А командир знал, что я специалист широкого профиля

Есть ли операции «Вымпела», о которых вы можете рассказать?

Думаю, одна такая найдется. В 1986 году меня вызвал командир ОУЦа контр адмирал В.А. Хмелёв — бывший Советский резидент в Японии. Он поставил мне и еще двум людям задачу: нам предстояло сопроводить в Афганистан борт с родственниками высшего руководства Афганской Народно-демократической партии.

Их жены, дочери и бабушки в тот момент находились у нас в Сочи: их вывезли на юг, чтобы те отдохнули на море

После реалий жизни тех лет в Афганистане для них это, конечно, было незабываемо. Однако, поступила оперативная информация, что самолет с ними готовятся захватить и насильно угнать в Пакистан.

Нам поставили задачу: не допустить захват, выявить злоумышленников и задержать их. Мы с этой задачей справились: борт приземлился в Кабуле, а предполагаемый террорист был задержан. Выполнив миссию, мы вернулись домой.

Public Domain / Wikimedia

«Перед войной проникнуть на секретные базы»

Название «Вымпел» в СМИ и литературе часто соседствует с названием другого легендарного спецназа — «Альфа». В чем разница между этими подразделениями?

Мы не спецназ в привычном понимании этого слова, как «Альфа». Мы — разведка специального назначения. «Вымпел» не занимается тем, что быстрее всех бегает и лучше стреляет. Его бойцы — это оперативники, которые перед началом войны должны проникнуть на территорию противника и его секретные базы.

За счет знания языков, понимания правил конспирации и оперативных навыков группа, выполняя задачу, готовится и атакует любую базу противника — будь она авиационная или даже подводная.

При этом всего пять-шесть бойцов должны суметь полностью уничтожить этот объект

При создании «Вымпела» учитывали опыт Великой Отечественной войны. Как известно, в первые ее дни в результате налетов немецкой авиации были уничтожены тысячи советских самолетов, техника, солдаты и промышленные объекты. И «Вымпел» создавали как раз для того, чтобы вражеские самолеты не полетели и бомбы из них не упали. Это группа превентивного удара.

Как сложилась судьба «Вымпела» во время развала СССР?

Каждого бойца группы отбирали так, чтобы он выполнял приказы и был готов лечь на гранату без чеки, если это необходимо. Боец «Вымпела» не спорит и не задает лишних вопросов: он просто выполняет приказ руководителя. Но наш главный командир, Михаил Горбачев, нас просто обманул.

Он хорошо говорил и ставил цели — перестройка, изменения. Мы сами хотели перемен, хотели улучшения жизни, но не уничтожения нашего строя, страны и службы. КГБ докладывал и сообщал в ЦК КПСС на совещаниях о том, что будет происходить в Средней Азии, Прибалтике и на Северном Кавказе. Предлагались и конкретные решения. Но Горбачев на все эти записки даже не отвечал.

Потом кому-то наверху пришла светлая идея отправить бойцов «Вымпела» в Тбилиси — подавлять беспорядки. Им предполагали дать дубинки, щиты и сказали: мол, работайте — сдерживайте толпу и охраняйте здание Верховного совета. Нас бы туда отправить для другого: внедряться в группы сепаратистов и разлагать их, уничтожать изнутри. Так должен действовать «Вымпел». А нам поручили работу ОМОНа — и многие бойцы тогда стали роптать. А вернее – не понимать идеи руководителя.

«"Вымпел" был самым секретным подразделением страны»

Расскажите о роли «Вымпела» в событиях августа 1991 года?

Нам приказали взять штурмом Белый дом. На это наш командир Бесков ответил: подготовьте письменный приказ — сделаем. Мы подготовили доклад, согласно которому операция по полной зачистке Белого дома должна была занять около получаса. Мы указали, что при ее проведении неизбежны жертвы с обеих сторон. Больше на проведении операции никто не настаивал. В «Вымпеле» же в тот момент решили, что по своим гражданам стрелять никто не будет.

А в 1993 году была похожая ситуация?

Нет, тогда Ельцин прямо настаивал на уничтожении Верховного Совета. Сейчас можно с уверенностью сказать, что все это было незаконно. Он сказал: «Давайте уничтожим эту красно-коричневую сволочь». В «Вымпеле» ответили: дайте письменный приказ, разработаем операцию. 40 минут — и мы решим проблему.

Но приказа так и не последовало

Ельцин ведь понимал наши настроения: не зря его ожидали на случай чего два вертолета — уж не знаю, куда он на них планировал лететь. В итоге 12 офицеров «Альфы» и «Вымпела» вышли с поднятыми руками к Белому дому. Они поговорили с Руцким и Хасбулатовым — и те приняли верное решение: не стали воевать и сохранили людям жизни.

Говорят, что Ельцин «Вымпелу» то поведение так и не простил — так ли это?

На самом деле нас уничтожили еще в 1991 году, а в 1994-м окончательно добили то, что было [группа «Вымпел» была передана в ведение МВД России — прим. «Ленты.ру»]. Название ведь значения не имеет: «Вымпелом» можно назвать даже отряд полиции, а потом говорить о преемственности поколений. Тогда, в 90-е годы, исчезли те задачи, для которых нас готовили и ради которых мы существовали.

ЦСН ФСБ

Сегодня новый спецназ входит в состав Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России и занимается операциями по борьбе с терроризмом и, кроме всего, в основном контрразведкой и контртеррористическими операциями на предприятиях особой важности. Но с тем отрядом, который существовал во времена СССР, сегодняшний «Вымпел» уже не имеет ничего общего.

Есть ли сегодня в России аналоги того, cоветского «Вымпела»?

В свое время «Вымпел» был самым засекреченным подразделением страны. Даже внутри КГБ о группе практически никто и ничего не слышал. Мы базировались в Подмосковье и могли в любую минуту выехать в любую точку мира. Я уверен, сегодня в России есть подобные подразделения. И они также выполняют аналогичные важные задачи в разных частях мира. Но мы ничего о них не узнаем, пока не придет время.

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