Что произойдет с мертвым телом в открытом космосе

Всем хорошо известно, что тело мертвого человека со временем меняется. Перемены эти начинаются сразу же после смерти и с каждым часом становятся очевиднее. Но как происходит процесс разложения в космосе, где условия кардинально отличаются от земных?

Разложение на Земле

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В обычных условиях изменения тела начинаются с появлением бледности, а затем синюшности, что связано с прекращением наполнения крупных и мелких сосудов кровью. Когда сердце перестает функционировать, жидкостями в теле начинает управлять гравитация – они скапливаются в нижней части трупа. Кровь, опускаясь вниз, вызывает появление трупных пятен.

Спустя определенное время наступает трупное окоченение – мышцы теряют эластичность и становятся твердыми как дерево. Тело остывает и изменение его температуры зависит от окружающих условий, содержания жира в тканях, наличия в организме лекарственных препаратов, алкоголя и наркотических средств.

Сопоставляя признаки разложения с факторами, действующими на мертвое тело, патологоанатомы определяют время и даже место смерти человека. Огромную роль в изменении трупа играют различные бактерии, разрушающие сначала внутренние органы.

Тело сохраняет форму до тех пор, пока кожный покров сдерживает продукты гниения, а когда кожа разрушается, опознать труп становится непросто. Стоит ли напоминать, что эти процессы сопровождаются ужасным запахом.

Люди придумали множество способов, которые позволяют замедлить или даже остановить на определенное время процессы разложения. Наиболее простым из них является заморозка, а более сложным – разные виды бальзамирования. Сохраняют трупы для разных целей – чтобы исследовать, транспортировать, или дать возможность родственникам попрощаться с покойным.

Разложение в космосе

В космосе все происходит совсем иначе. Возможны несколько сценариев, как будет изменяться тело со временем. Рассмотрим ситуацию, когда тело, почему-то, оказалось в открытом космосе без скафандра. Если на труп не будет действовать внутренний или внешний источник тепла, то он очень быстро промерзнет насквозь.

Сегодня наука не может сказать точно, сколько в таких условиях сможет находиться тело без изменений. Возможно, что оно будет дрейфовать в безвоздушном пространстве вечно, если не будет притянуто к планете или звезде. В этом случае тепловое излучение или радиация могут нагреть тело и после этого оно изменится до неузнаваемости или полностью разрушится.

Совсем другое дело, если на труп будет действовать источник тепла. Например, если покойник будет находиться во внешнем слое атмосферы. Там тело может нагреться, но не до такой степени, чтобы сгореть. Труп обезводится и станет напоминать вяленое мясо, а разреженная среда его стерилизует. Так как в процессе разложения ключевую роль играют микроорганизмы, то, вполне возможно, что тело сможет находиться на орбите долгие годы, не подвергаясь особым изменениям.

Если тело будет находиться в скафандре, то важно то, будет ли работать подогрев. Если да, то тело начнет разлагаться внутри, пока будет поддерживаться благоприятная для бактерий температура. Если же источника тепла не будет, то скафандр никак не повлияет на сохранность тканей и труп промерзнет насквозь также, как если бы был без него.