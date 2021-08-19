Любил иностранок: кем были жены и любовницы Петра Великого

Петра Первый был великим правителем. Последний царь и первый Император славился своими новаторскими идеями и аналитическим складом ума. "Рамблер" выяснил, как у Петра обстояли дела с личной жизнью.

Евдокия Лопухина

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Первую жену Петра нашла мать, чтобы повысить его статус по отношению к братьям. Ей стала молодая Евдокия Лопухина, на брак с которой Петр согласился уже после вестей о беременности. По характеру они не сошлись сразу, но Евдокия какое-то время питала к Петру чувства.

По мнению историков, "нормальные" отношения продлились всего месяц. А затем будущий царь начал свою свободную жизнь. Причиной размолвки стала роковая встреча с немкой Анной Монс. Евдокию пытались постричь в монахини, отправили в ссылку, не давали денег. Общество такое поведение осуждало.

Фаворитка императора Петра I

В немецкой слободе, близкий друг Лефорт познакомил Петра Алексеевича с дочерью виноторговца Анной Монс. Она была умная, веселая и любила танцевать. С Анной Монс Петр был в отношениях более 10 лет.

Но потом она завела себе еще одного любовника. Петр был оскорблен, узнав об измене, и посадил ее под домашний арест. Будучи любовницей Петра, ей предлагал руку и сердце посланник Георг-Иоанн фон Кейзерлинг и даже в какой-то момент добился ее, но быстро умер. О Монс ходили плохие слухи, будто она "подлая и публичная женщина".

Варвара Арсеньева

Варвара Михайловна Арсеньева познакомилась с Петром I после того, как ее сестра Дарья вышла замуж за Александра Меншикова. Варвара была умной и обожала сарказм. Отношения продлились какое-то время, но серьезными так и не стали.

Екатерина I

Девушка была служанкой у пастора Эрнста Глюка, а потом попала в плен к русским и стала любовницей фельдмаршала Шереметева, а потом любовницей Александра Меньшикова. Петр встретил Екатерину в 1703 году у Меньшикова. Удивительно, что девушка славилась не только красотой, но и силой, хорошим здоровьем. Например, Петр любил спать, положив ей голову на грудь, а она не шевелилась по два часа.

Царь часто брал Екатерину с собой в путешествия, и она без труда переносила тяготы походной жизни, даже будучи беременной. Екатерина родила от царя 11 детей. Она не бросала его даже в военное время, уважение и привязанность Петра росло и то объявил Екатерину своей законной супругой.

Марья Даниловна Гамильтон

Красавица была родом из старинной шотландской семьи, быстро влюбила в себя Петра и быстро ему надоела. Он был с ней, женой и с Авдотьей Чернышевой.

Девушку невзлюбили, потому что она избавлялась от беременностей, а одного младенца задушила. Когда все вскрылось, ее пытали и приговорили к смерти. В день казни царь вышел на эшафот, поднял отрубленную голову любовницы и поцеловал в мертвые уста.

Мария Кантемир

Дочь молдавского господаря Дмитрия Константиновича и сестра известного поэта Антиоха Кантемира вошла в историю как «последнее увлечение Петра». Девушка получила хорошее образование: знала латынь, древнегреческий и итальянский языки, основы математики, риторики, философии и много читала.