Яблочный Спас: что в этот день русские делали с яблоками

19 августа русские православные отмечают Яблочный Спас. Начиная с этого дня, согласно традиции, можно вкушать яблоки.Яблоко непростой фрукт. С очень сложной репутацией. Оно может быть и ядом, и лекарством, соблазнять и дарить вечную молодость, делать человека мудрым и безумным. Яблоко является центром событий, осью истории: яблоко Париса, яблоки Гесперид, Apple. Вокруг него постоянно какие-то коллизии.
Геометрия яблока стремится к сфере - самому совершённому геометрическому телу. Стремится также, как персик, апельсин, абрикос. Однако вокруг этих плодов не сформировалось такого культа. Согласитесь, «абрикос раздора», «молодильный апельсин» звучат спорно.
Кстати, все эти фрукты в разных традициях считали суррогатами яблока – вторичными по отношению к этому плоду: абрикос – армянское яблоко, апельсин – китайское.
В одном средневековом апокрифе прямо говорится, что яблоко является первым деревом, первым растением, которое сотворил Бог. Другой гностический текст еще более лихо закручивает интригу: якобы после свержения Люцифера с небес падшие ангелы обратились в яблони. По этой причине некоторые гностические христианские секты избегали яблоки: считалось, что в съевшего плод проникал демон и руководил человеком до конца жизни.
Во многих традициях было наложено определенное табу на яблоки. Срывать их и есть можно только в определенное время. Повседневное поглощения было исключено - только в качестве ритуальной пищи.
Так, плодами со священной яблони Аполлона (от которого, собственно, и происходит слово «яблоко») награждались исключительно победители Пифийских игр (соревнования поэтов и музыкантов). Съевший такое яблока, считалось, получал благословение от греческого бога до конца жизни. В христианской традиции яблоко считается символом спасения.
В старину на Руси считалось, что съеденное яблоко на Преображение Господа Бога является причастием. Согласно народному сказу, в этот период Господь приобретает плоть яблока – отсюда и Яблочный Спас.
Было принято с первой росой сорвать с молитвой несколько яблок на восточной стороне яблони, а потом принести их на утреннюю службу. Считалось, что на праздничной литургии в яблоко войдет Спас и избавит от всех грехов. У каждого человека свое яблоко – у кого-то это яблоко спасения, для кого-то источник витаминов и яблочной кислоты, для кого-то Apple. В Раю росли два дерева, Древо жизни и Древо добра и зла, и оба они были яблони