Первая красавица умирающей империи и секрет ее красоты

Женщины во все времена мечтали сохранить молодость и красоту на максимально долгий срок. Кто-то ради этого шел на небывалые жертвы, а кто-то, как княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, просто находил свое средство и всю жизнь с успехом его использовал. Каков же главный секрет первой красавицы Петербурга, которая вызывала восхищение у всех современников без исключения?

ДОСТОЙНАЯ НЕВЕСТА ДЛЯ БУДУЩЕГО КОРОЛЯ

Видео дня

«Высока, тонка, изящна, смугла и черноволоса, с блестящими, как звезды, глазами. Умна, образованна, артистична, добра. Чарам ее никто не мог противиться. Но дарованьями своими она не чванилась, а была сама простота и скромность», — писал о Зинаиде Юсуповой в своих мемуарах ее сын Феликс.

Зинаида Юсупова родилась в пеленке с золотым кружевом, как сказали бы современники. Ее семья была богатейшим и древнейшим родом Российской империи, а она — единственной наследницей миллиардов.

Над семьей Юсуповых тяготело проклятье, которое из года в год сбывалось — выживал только один мужчина в каждом поколении. Касалось ли это девочек, сейчас уже трудно сказать, но после смерти брата во младенчестве и гибели сестры Татьяны от тифа, Зинаида Николаевна осталась единственной наследницей титула и состояния.

К прекрасной княгине с черными волосами и серыми глубокими глазами сватались лучшие женихи империи. Более того, отец ее, последний князь рода Юсуповых, мечтал о троне для дочери. Николай Борисович надеялся, что Зинаида выберет одного из европейских принцев, которые были покорены ее красотой еще больше, чем приданным.

Но юная княгиня твердо решила выйти замуж лишь по любви. Выбор ее пал на простого военного. Конечно, Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон был графом, но ни большого состояния, ни особого ума, ни деловой хватки, и, уж тем более, вкуса к изящным искусствам у него и в помине не было. Брак этот стал самым обсуждаемым мезальянсом конца 19 века. Но он стал для княгини по-настоящему счастливым. С дозволения императора и по личной просьбе князя Юсупова Феликс Феликсович получил право называться князем Юсуповым, чтобы титул не пропал.

В семье родилось четверо сыновей, но двое погибли во младенчестве. Остались Николай и Феликс. Старший Николай в детские годы ненавидел брата и просил мать выбросить его в окно. Мальчик до ужаса боялся родового проклятия и по страшной иронии судьбы именно Николай уйдет из жизни на 26-м году. Смерть сына крайне тяжело переживалась княгиней.

ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА УМИРАЮЩЕЙ ИМПЕРИИ

Многие современники называли ее «княгиня Сияние», уверяя что внутренний свет будто исходил от этой удивительной женщины. Она занималась благотворительностью, блистала в свете и, несмотря на раннюю седину в черных волосах, продолжала восхищать мужчин и вызывать жгучую зависть среди женщин. Кожа ее сияла молодостью и свежестью. Рисовать княгиню охотно соглашались многие именитые художники. Не смог отказать Юсуповой и сам Валентин Александрович Серов, который не очень любил писать портреты аристократов, а уж если и соглашался, то не льстил знатным дамам.

О Зинаиде Николаевне художник же был высочайшего мнения, оставив в памяти потомков свой с ней диалог: «Если бы все богатые люди, княгиня, были похожи на вас, то не осталось бы места несправедливости», — уверенно заявлял Серов.

Но княгиня только мягко улыбнулась художнику, ответив: «Несправедливости не искоренить, и, тем более, деньгами, Валентин Александрович». Но пока мужчины восторгались грацией и сиянием княгини, женщины гадали, каков главный секрет ее молодости.

Да, Зинаиде Николаевне была доступна роскошь и все средства по уходу за собой, которые только существовали в те времена. Пользовалась же она немногим. Как написал в своих мемуарах сын Юсуповой Феликс Феликсович, его мать несла в себе свет и теплоту, который и замечали в ней окружающие.

Благодаря доброте и искреннему служению обществу, княгиня казалась настоящим ангелом. Она строила приюты и больницы. Возводила гимназии и церкви по всей стране. Во время войны с Японией Юсупова была во главе военно-санитарных поездов, заботилась о раненых. Конечно, были у Зинаиды Николаевны и свои маленькие привычки, помогающие ей сохранять красоту.

ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ КНЯГИНИ ЮСУПОВОЙ

К концу девятнадцатого века дамы стали более активно искать способы сохранения молодости. Появились различные хитрости: маски из сырого мяса и овечьей шерсти. В ход шел даже опасный для жизни и здоровья свинец, которые нередко оставлял на коже прекрасных дам серьезные ожоги, калечил их или вовсе убивал. Княгиня Юсупова относилась к модным нововведениям довольно прохладно, предпочитая всего несколько простых способов сохранения свежести и красоты.

Во-первых, Зинаида Николаевна спала преимущественно на спине. Сон на боку или на животе оставляет на лице морщинки. Особенно вокруг глаз.

Во-вторых, она никогда ни на что не жаловалась и искренне верила, что недовольные и злые эмоции портят лица. К слову, в те времена многие женщины пропагандировали именно эту мудрость: нытье порождает морщинки.

В-третьих, надо чаще бывать на свежем воздухе. Но все это милая лирика. Конечно, главным секретом красивой и сияющей кожи княгини был особый лосьон, который ей всю жизнь готовила ее горничная Полина. Рецепт был прост, и о нем написал в своих мемуарах ее сын Феликс. Надо было просто смешать лимонный сок, яичный белок и водку. Но вот в каких пропорциях, это сделать, к сожалению, неизвестно.

Секретный лосьон научила когда-то готовить прабабушку княгини, племянницу того самого Потемкина, сама Екатерина II. Об эффективности средства можно судить по сохранившимся воспоминаниям потомков и архивным фотографиям княгини Юсуповой.

«В ее семьдесят пять лет цвет лица у нее был, как у барышни. Матушка никогда не румянилась и не пудрилась...» — писал сын Зинаиды Николаевны.