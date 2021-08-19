Какими были богатырши на Руси

Мы все с детства знаем сказки о подвигах богатырей на Руси. Однако существуют былины и о женщинах, обладающих невероятной силой. Их называют богатыршами или поленицами. Их часто принимали за мужчин из-за их силы, но часто богатырши становились женами богатырей. Для того, чтобы попросить их руку и сердце, мужчина должен был победить свою избранницу в бою. "Рамблер" рассказывает, какие на Руси были богатырши и кто смог их победить.

Фото: Андрей Рябушкин Андрей Рябушкин

Василиса Микулишна

Согласно былинам, Василиса была старшей дочерью легендарного богатыря Микулы Селяниновича и женой Ставра Годиновича — черниговского боярина. Эта богатырша отличалась умом, смелостью и скромностью, но запрещала своему супругу рассказывать о том, что она сильна не меньше, чем другие богатыри. Однажды на пиру у князя Владимира в Киеве Ставр Годинович не сдерживается и начинает хвастаться своей женой. Князь почувствовал оскорбительный тон в рассказе мужчины и посадил его в погреб.

Василиса Микулишна узнает об этом, переодевается в мужчину и едет свататься к дочери князя. Все проходит успешно и наступает день свадьбы. Богатырша в одеянии мужчины делает вид, что ей скучно, и тогда на свадьбу выводят Ставра Годиновича, который хорошо играет на гуслях. Сначала он не узнает свою жену, но потом она уводит его в поле и надевает женское платье. Тогда супруги возвращаются к князю и рассказывают ему всю правду. Он стыдится и признает, что Ставр не зря хвастался своей женой на пиру.

Настасья Микулишна

Младшая дочь богатыря Микулы Селяниновича. Согласно былине, сначала она была женой Добрыни Никитича. По одной из версий, Добрыня встретил в поле богатыря после того, как победил Змея Горыныча. Он решает сразиться с мужчиной, но понимает, что это женщина. В итоге Добрыня терпит поражение в бою, а Настасья сует его к себе в карман. Тогда она решает, что если богатырь ей понравится, то она выйдет за него замуж. Когда она посмотрела на Добрыню, решила вступить с ним в брак.

Еще одна былина рассказывает о том, что муж Настасьи отправляется в Золотую Орду. 12 лет богатырша ждет своего мужа, а потом приходит известие о том, что он погиб. Тогда князь Владимир вынуждает женщину выйти замуж за Алешу Поповича. На свадьбу приходит скоморох, в котором Микулишна узнает Добрыню, который оказывается жив.

Савишна

У Ильи Муромца было много женщин, но официальной женой была Савишна. Имя этой богатырши в легендах не упоминается. Илья Муромец победил ее в бою в поле, а когда снял шлем, то сразу влюбился в женщину и решил жениться.