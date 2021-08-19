Советская еда, которая на самом деле появилась в США

Советский Союз долгие десятилетия был антагонистом США и много раз две могущественные державы оказывались в шаге от военного противостояния. Но это не мешало СССР в короткие периоды оттепели обмениваться с Америкой опытом и даже кое-что заимствовать. Мы расскажем о нескольких знакомых всем продуктах, появившихся в Союзе благодаря США.

О многих продуктах советской эпохи у нас принято говорить «вкус детства». При этом мы даже не подозреваем, что их родина вовсе не СССР, а далекие Штаты. Как и когда оказались у нас истинно американские блюда и почему они стали для нас «родными»?

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Бургеры от Микояна

После революции и Гражданской войны в Советской стране было почти полностью разрушено производство. Досталось и пищевой промышленности, которую пришлось восстанавливать из руин. Поэтому в 1937 году нарком пищевой промышленности Анастас Иванович Микоян был командирован в благополучные и сытые США, чтобы перенять передовой капиталистический опыт и закупить оборудование.

Микоян съездил не зря – он привез не только ценные рецептуры и технологии, но и аппараты, которых в СССР никто до этого не видел. Были среди них и техника для выпуска бургеров – жарочные устройства для приготовления специальных котлет и печи для булочек. У нас быстро наладили выпуск котлет в хлебе и в больших городах страны появились киоски с этим фастфудом.

Остается добавить, что в Москве и Ленинграде бургеры стали популярными раньше чем в США. За океаном эта «быстрая еда» стала неотъемлемой частью американского образа жизни только с открытием «Макдональдсов» в 1940 году.

Американские станки исправно обеспечивали наших гурманов бургерами до начала войны, но потом киоски закрылись. В послевоенное время продажа бургеров не возобновилась, но котлеты «американского стандарта» еще долго радовали советских граждан.

Легендарное мороженое

Сегодня многие тоскуют за советским мороженым, которое было самым вкусным. Этим людям будет нелегко принять тот факт, что это лакомство из счастливого детства тоже привезли из США. Тот же Анастас Микоян привез рецептуру из-за океана в 1937 и по ее мотивам был разработан знаменитый советский ГОСТ 117–41.

Разумеется, мороженое изготавливалось из натуральных продуктов и его любили не только в СССР, но и за рубежом. Каждый год заграницу, в основном в страны соцлагеря, экспортировалось до 2 тысяч тонн разных видов этого продукта. Некогда отсталый в этой сфере советский пищепром оказался на втором месте в мире по объемам выпуска мороженого. На первом, как вы догадались, были американцы.

«Корнфлекс» от Никиты Сергеевича

Никита Сергеевич Хрущев, как большой поклонник кукурузы и всех видов продукции из нее, в конце 50 х приказал начать выпуск «корнфлекса». Так назывались в то время хорошо знакомые нам кукурузные хлопья. По американской технологии начали производить также хлопья из пшеницы и риса.

Как и мороженое, хлопья были исключительно натуральные и ничем дополнительно не обрабатывались. В СССР была развернута масштабная рекламная кампания новинки. Особенно настойчиво рекомендовали «корнфлекс» для детей. Рецепты питательных блюд из хлопьев были в каждой поваренной книге хрущевской эпохи – их рекомендовали употреблять с молоком, кефиром и даже с киселем.

Колбаса из Чикаго

Рецепты знаменитых вареных колбас СССР – «Докторской» и «Чайной» – родились у нас в стране. А вот сама технология производства мясных продуктов этого типа была добыта тем же деловитым Микояном в 1937 году на чикагских мясокомбинатах. Позже в советских институтах пищевой промышленности был разработан фирменный состав, с большим содержанием белка и сбалансированной жирностью.

Репрессированный и потом реабилитированный кетчуп

В 1930 х годах вместе со множеством продуктовых новинок из-за океана к нам в страну пришел кетчуп. Советские граждане очень осторожно отнеслись к новому соусу, поэтому пришлось активно рекламировать его вкусовые качества и пользу. Кетчуп рекомендовали в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам и даже как заправку для традиционного борща.

Но когда началась «холодная война» томатный соус признали «буржуазным излишеством» и высокие чиновники в Министерстве пищевой промышленности постановили прекратить его выпуск. По их мнению, отечественная томатная паста и краснодарский соус вполне могли заменить американский кетчуп.