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Огромные акулы-людоеды загрызли горбатого кита

Lenta.ru
1 час назад

Акулы-людоеды загрызли тушу горбатого кита, замеченную у восточного побережья США в районе полуострова Кейп-Код. Об этом сообщает издание Newsweek.

Огромные акулы-людоеды загрызли горбатого кита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Акулье пиршество удалось сфотографировать биологу Джону Чизхолму. По его словам, одна из акул-людоедов была очень крупной — более пяти метров в длину. «Две другие по сравнению с ней казались крохотными», — написал он в Facebook. Также мертвый кит привлек несколько синих акул.

Горбатые киты вырастают до 14,5 метра в длину, питаются крилем и мелкими стайными рыбами. Средняя длина акул-людоедов, также известных как большие белые акулы, составляет от 4,6 до 4,8 метра.

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