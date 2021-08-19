Огромные акулы-людоеды загрызли горбатого кита

Акулье пиршество удалось сфотографировать биологу Джону Чизхолму. По его словам, одна из акул-людоедов была очень крупной — более пяти метров в длину. «Две другие по сравнению с ней казались крохотными», — написал он в Facebook. Также мертвый кит привлек несколько синих акул.