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Талибы запретили музыку в одной из провинций Афганистана

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В афганской провинции Газни представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) запретили ставить на радио музыкальные композиции. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Талибы запретили музыку в одной из провинций Афганистана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кроме того, в данной провинции запрещено привлекать женщин к работе на местных радиостанциях. Соответствующее решение приняло Управление по информационным вопросам радикального движения.

Ранее стало известно, что талибы оставили афганским женщинам возможность работать в сфере СМИ. В частности, им разрешили вести программы на телевидении. Представитель крупного местного телеканала Tolo News рассказал, что ведущая Бехешта Аргханд провела интервью с членом медиакоманды талибов Мавлави Абдулхаком Хемадом о текущей ситуации в Кабуле.

Истории,Талибан,
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