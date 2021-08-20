Высокие температуры могут повлиять на полет шмелей

Высокие температуры могут негативно повлиять на полет шмелей, выяснили британские ученые. Однако последствия глобального потепления для популяций из умеренных широт могут быть положительными. Статья о новом исследовании опубликована в журнале Functional Ecology.

По мнению экспертов, в случае надвигающейся климатической катастрофы многие опылители — в том числе пчелы и шмели — находятся под угрозой. Дело в том, что температура воздуха влияет на температуру тела шмелей, что, в свою очередь, влияет на летную активность.

Чтобы выяснить приемлемый для полета шмелей Bombus terrestris диапазон температур, исследователи из Имперского колледжа Лондона закрепляли насекомых разного размера на своеобразной "карусели" и измеряли скорость и преодоленную ими дистанцию при разных температурах — от 12 до 30 градусов Цельсия.

Выяснилось, что при оптимальной для них температуре в 25-27 градусов Цельсия шмели могут пролететь около трех километров. Средняя длина полета сокращалась до километра, если температура возрастала до 35 градусов Цельсия. При температуре в десять градусов Цельсия пролетаемая дистанция составляла всего 300 метров. Однако при температуре ниже 15 градусов шмели не пролетали и ста метров.

По мнению ученых, глобальное потепление может позитивно повлиять на шмелей из умеренных широт, заставляя их больше опылять.