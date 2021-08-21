Кто 110 лет назад украл "Джоконду" из Лувра

Ровно 110 лет назад, 21 августа 1911 года, была похищена картина Леонардо да Винчи "Джоконда". В то время ее поиски вызвали небывалую шумиху в газетах. А после возвращения картина приобрела культовый статус. "Рамблер" расскажет, кто и как украл "Джуконду".

О похищении "Джоконды" стало известно на следующий день. И единственной уликой оказался отпечаток пальца, оставленный на недавно установленном защитном стекле. Его сравнили с отпечатками всех 257 сотрудников Лувра, однако совпадений не было обнаружено. А все потому, что вором оказался мастер Винченцо Перуджиа, который устанавливал стекло.

В то время, как из-за скандала директор Лувра ушел в отставку, музейная администрация была уволена, полиция вела безуспешные поиски, а пресса печатала свои домыслы, Винченцо в полном одиночестве любовался Джокондой, улыбка которой напоминала ему подругу детства.

Пропавшую картину удалось найти лишь спустя два года, когда Перуджиа попытался ее продать. В декабре 1913 года во Флоренции продавец итальянского искусства получает письмо от некоего Винченцо, который предлагает купить у него "Джоконду". На встречу с ним отправился в том числе и директора Галереи Уффици во Флоренции. Встреча состоялась в отеле "Триполи". Именно там мужчины поняли, что Перуджиа демонстрирует им подлинник той самой "Джоконды", и мигом обратились в полицию, после чего похитителя арестовали.

Для Винченцо история закончилась благополучно — его приговорили всего лишь к одному году тюрьмы, а через несколько месяцев вообще отпустили.