Кувада: зачем мужчин заставляли рожать

Все больше пар выбирают партнерские роды, и мужчины, если они этого хотят, отправляются в роддом, чтобы поддержать любимых женщин и увидеть своего ребенка в первые секунды его жизни. Но это сейчас, а раньше у мужчин выбора не было. "Рамблер" рассказывает, что такое кувада и как мужчин заставляли проходить через роды.

Фото: Кадр из фильма "Немножко беременна" Кадр из фильма "Немножко беременна"

Это слово происходит от французского couvade, что в переводе означает высиживание яиц. Кувада — это обряд, в ходе которого мужчина имитировал роды своего ребенка. Этот ритуал был распространен в разных уголках планеты, хотя исполнялся по-разному.

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Например, в Смоленской губернии повитуха привязывала к "нежному месту" мужа веревочку, заставляла его забраться на полати и дергала каждый раз, когда у жены начиналась схватка. В верховьях Камы было принято надевать на мужа что-то из одежды его жены. На юге Индии мужчине в течение семи дней после рождения ребенка разрешалось есть только фрукты, а в Гренландии несколько недель нельзя было работать и выходить в море на лодке. Мужчины северного побережья Черного моря в день родов должны были имитировать схватки и страдания. В некоторых регионах Китая молодым отцам предписывалось лежать вместе с младенцами в течение 40 дней, чтобы только что родившая женщина могла вернуться к своим привычным делам, в том числе к уходу за мужем, пока тот лежал с ребенком. Один из самых жестких вариантов кувады практиковали жители Карибских островов, там мужчинам после родов жены пять дней нельзя было ни пить, ни есть, затем им разрешали напиток из перебродившей коры, а еще через пять дней к этому добавляли плоды маниоки. На 41-й день после рождения ребенка родные царапали кожу мужчины клыками животных, а раны натирали острым перцем.

В разное время существовало несколько версий, объясняющих причины возникновения этого обряда. Долго время антропологи придерживались мнения, что обряд возник в переходный период между матриархатом и патриархатом, и отцы с помощью этого ритуала подтверждали свои права на ребенка. Согласно другой версии, кувада имела магическое значение и применялась для того, что мужчина мог как бы взять на себя страдания роженицы. В некоторых случаях получалось так, что женщина рожала, не испытывая особых мук, тогда как муж чувствовал сильную боль. Некоторые ученые полагали, что кувада — это обряд инициации, который символизировал смену статуса мужчины, ставшего отцом. А вот небезывестный Фрейд предположил, что кувада служила для вымещения агрессии, которую мужчина мог испытывать по отношению к женщине и ребенку.