Ученые рассказали об особенностях поведения одиноких мух

Учёные поместили некоторое количество мух в отдельные «помещения», в которых они находились наедине в течение 1-3 или 5-7 дней. Такие сроки были выбраны не случайно: необходима было проверить, зависит ли продолжительность изоляции на состояние подопытных. В итоге оказалось, что если муха находится долго одна, начинает страдать так же, как и человек. Если даже у насекомого есть еда и оно вполне сыто, тем не менее продолжает «заедать» одиночество на фоне почти полного отсутствия сна. Причина — в активной выработке двух гормонов: лимостатина и дросульфакинина, отвечающих за аппетит и сон. Выработка гормонов усиливается как раз в условиях одиночества.