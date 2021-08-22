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Что, если человек упадет в черную дыру

Катерина Саломе
2 часа назад

Говоря простым языком, черная дыра - это что-то вроде трещины в космосе. Своей мощной гравитацией она изгибает пространство таким образом, что появляется дыра с невероятной силой притяжения. Настолько сильной, что ей не могут сопротивляться даже солнечные лучи.

Внутри черной дыры не действуют привычные нам законы физики. Согласно открытию Альберту Эйнштейну, мы знаем, что гравитация искривляет пространство. Теперь представьте, что будет с человеком, если он случайным образом попадет внутрь этой космической трещины. Что с ним произойдет? Если не знаете ответ, смотрите видео!

Ранее «Рамблер» сообщал о самых необычных аппаратах, которые отправляли в космос.

Истории,Видео,Альберт Эйнштейн,
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