Отар о поступке Игоря Крутого: "Повредился в уме"

Российский телеведущий Отар Кушанашвили дал оценку композитору Игорю Крутому, который прилюдно поругался с подписчиком. Он считает, что Крутой поступил некорректно и не стоило опускаться до уровня некоторых людей. Свою точку зрения он подробно изложил в видео на своем YouTube-канале.
Напомним, на днях один из подписчиков написал в комментарии к публикации Игоря Крутого, что у того отсутствует слух. Композитор не стал оставлять без внимания этот выпад и решил развернуто ответить обидчику:
"Александр, я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании. Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом, и выдам замуж. Да-да, я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка?",
- написал он.
Кушанашвили считает, что Крутому так делать не стоило.
"Игорь Крутой повредился в уме!",
- заявил он.
"Если бы я, как Игорь Крутой, отвечал неведомому абоненту, то на что тратил бы свою жизнь? Ну, не должен был он так писать!".
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