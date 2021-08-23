Гречка — это один из самых популярных продуктов в России. Крупа считается полезной, а еще дешево стоит. Но в Европе гречку не едят. "Рамблер" выяснил, почему.

Употребление гречки положительно влияет на иммунную, пищеварительную и сердечно-сосудистую систему. Лецитин и метионин в составе нормализуют выработку холестерина, а благодаря меди, цинку и селену улучшается качество кожи, волос и ногтей.

В России, Украине и Белорусии чаще всего выращивают гречку как продукт питания для человека. Меньшим спросом гречка пользуется во Франции, Корее и Японии, там из нее делают муку. А китайцы и вовсе предпочитают чай из гречихи.

В Италии и Греции гречку называют «турецким зерном». В Испании, Бельгии, Португалии и Франции считают арабским растением. Большинство европейцев уверены, что гречкой можно кормить только скот.

Для людей, по их мнению, может подойти разве что зеленая гречка, которая в последнее время стала особенно популярной среди адептов здорового образа жизни.