Как советские корабли «выгнали» американцев из Черного моря

Последнее время в прессе все чаще публикуется информация о появлении кораблей ВМС США в акватории Черного моря, в то время как эксперты строят прогнозы развития событий в случае столкновения военных моряков США с российским флотом. При этом самое интересное состоит в том, что подобный инцидент уже происходил тридцать лет назад

Фото: Русская семерка Русская семерка

Дерзкая провокация

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Несмотря на то, что к концу восьмидесятых годов прошлого века в отношениях между СССР и США наметилась тенденция к сближению, провокации американских военных у границ СССР происходили с завидной регулярностью.

Особенно опасной стала дерзкая выходка ракетного крейсера «Йорктаун» и эсминца «Кэрон», беззастенчиво вторгшихся 12 февраля 1988 года в территориальные воды Советского Союза в акватории Черного моря. Поскольку внутренние законы СССР и США по-разному трактовали понятие территориальных вод и прохождение по ним иностранных военных кораблей, американцы неоднократно провоцировали моряков Советского Союза на военный конфликт, заходя в спорные с их точки зрения участки водного пространства нашей страны. Одно из подобных мест располагалось вблизи побережья Крыма неподалеку от целого ряда военных стратегических объектов Советского Союза.

Впервые в акватории Черного моря крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» появились за два года до описываемых событий 13 марта 1986 года. Не выключая радиолокационные станции, с явно разведывательными целями американские суда неоднократно углублялись в территориальные воды Советского Союза на глубину до 10 км.

Чтобы пресечь данное недопустимое поведение американских моряков Министр обороны С.Л. Соколов дал указания главнокомандующему ВМФ В.Н. Чернавину оказать активное противодействие кораблям потенциального противника. Вскоре советской разведке стало известно о том, что в феврале 1988 года «Йорктаун» и «Кэрон» вновь планируют нарушить морскую границу СССР. Навстречу им вышел пограничный сторожевой корабль «Измаил» и поисково-спасательный корабль «Ямал». Командовал операцией капитан 2 ранга Н.П. Михеев. Советские моряки встретили корабли США у выхода из Босфора и сопроводили их до границы территориальных вод СССР, расположенной в 45 милях от Севастополя.

Вторжение

Спустя двое суток дрейфа в нейтральных водах крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» неожиданно развернулись и со скоростью в 14 узлов 12 февраля 1988 года вошли в территориальные воды Советского Союза. Сопровождавшие американцев советские сторожевые корабли передали капитану крейсера по радио требование немедленно покинуть территориальные воды СССР. В ответ советским морякам было заявлено, что корабли ВМФ США ничего не нарушают и продолжат двигаться прежним курсом.

В данной ситуации Н.П. Михеев принял волевое решение попросту «вытолкнуть» нежданных гостей из советских территориальных вод. Пограничный СКР «Измаил» продолжил следовать своим курсом, а «Ямал» и присоединившиеся к нему сторожевики «СКР-6» и «Беззаветный» пошли на опасное сближение с американскими судами.

Самое интересное, что моряки ВМФ США до последнего момента не верили в серьезность намерений русских. Напрасно. «Беззаветный» практически вплотную подойдя к крейсеру «Йорктаун», резко повернул руль вправо, ударив правым бортом американское судно. В военно-морской практике подобный маневр имеет название «навал». Дальше произошло невероятное.

Значительно меньший по своим габаритам и военному оснащению «Беззаветный» концами якоря пропорол борт американского крейсера, на котором начался пожар. В свою очередь «СКР-6» в ходе аналогичного маневра ударил по касательной левый борт эсминца «Кэрон». Кроме равной раны «борта» у американского корабля оказался срублен леер и разбита шлюпка. Однако на этом бой не закончился. «Беззаветный» развернулся и второй раз «бортанул» американский крейсер. В ходе повторной атаки «Йорктаун потерял леерное ограждение, командирский катер, пусковую установку системы «Гарпун», а пожар на его борту существенно усилился.

Бегство

Очнувшись от охватившего их шока, американские моряки в качестве ответного шага они попытались зажать «Беззаветного» между бортами своих судов. Однако капитан советского «Беззаветного» недвусмысленно направил реактивные бомбометные установки в сторону обоих американских кораблей.

Одновременно «Йорктаун» и «Кэрон» получили радио, в котором Н.П. Михеев приказывал им покинуть территориальные воды СССР, в противном случае угрожая новым «навалом», которого американские суда могли просто не выдержать. На попытку американцев поднять воздух военные вертолеты, им сообщили, что они тут же будут сбиты, как нарушившие воздушную границу Советского Союза.

В качестве подтверждения своих намерений Н.П. Михеев попросил направить в данный район военную авиацию флота. Едва в воздухе появились первые Ми-24, американские суда поспешно изменили курс, сначала отступив в нейтральные воды, а затем и вовсе покинув акваторию Черного моря.