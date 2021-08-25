Откуда в поездах и метро берется специфический запах

Большинство людей хотя бы раз ездили в метро или на поезде. И каждый из них ощущал особый специфический запах железной дороги. "Рамблер" выяснил, откуда он берется.

В России шпалы до сих пор делают из древесины. Но в подземных тоннелях сильно повышена влажность, из-за которой увеличивается риск разрушения дерева. Элемент гниения дает специфический аромат, однако за плесенью в метро тщательно следят.

Чтобы уберечь древесину от разрушения, шпалы обрабатывают специальным веществом-креозотом. Это маслянистая жидкость, которая плохо растворяется в воде. Делают ее из дегтя каменноугольного или древесного.

Креозот наносят на шпалы при изготовлении и всего один раз, однако запах его настолько стойкий, что разносится по всему метро и вокзалам.

Запах метро в разных городах отличается и зависит от близости к воде. Например, в Питере и Нижнем Новгороде метро пахнет сыростью. Еще пахнет горячей пылью, которая разогревается на деталях вагонов, подвергающихся нагреву.