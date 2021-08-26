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Составлен словарь коронавирусной эпохи

Lenta.ru
1 час назад

Ученые Института лингвистических исследований РАН составили «Словарь русского языка коронавирусной эпохи». Об этом сообщается на сайте института.

Составлен словарь коронавирусной эпохи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В словарь вошли около 3500 слов, значений и выражений, которые появились или были актуализированы в русском языке во время пандемии. Например, здесь можно встретить такие слова, как «зумиться», «удаленка», «ковид-паспорт», «антимасочник» и «бесперчаточник».

«Языковая ситуация, вызванная пандемией, — редкий случай в истории русского языка, когда за очень короткий период появившееся огромное количество новых слов и изменившееся употребление слов, уже имеющихся в языке, активизировавшиеся словообразовательные модели, те или иные активные формулы языковой игры позволяют запечатлеть момент языковогоразвития в его очень концентрированной форме», — говорится в предисловии словаря.

В издании отмечается, что «целью авторов словаря было включение как можно большего количества обнаруженных в СМИ слов».

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