Составлен словарь коронавирусной эпохи

Ученые Института лингвистических исследований РАН составили «Словарь русского языка коронавирусной эпохи». Об этом сообщается на сайте института.
В словарь вошли около 3500 слов, значений и выражений, которые появились или были актуализированы в русском языке во время пандемии. Например, здесь можно встретить такие слова, как «зумиться», «удаленка», «ковид-паспорт», «антимасочник» и «бесперчаточник».
«Языковая ситуация, вызванная пандемией, — редкий случай в истории русского языка, когда за очень короткий период появившееся огромное количество новых слов и изменившееся употребление слов, уже имеющихся в языке, активизировавшиеся словообразовательные модели, те или иные активные формулы языковой игры позволяют запечатлеть момент языковогоразвития в его очень концентрированной форме», — говорится в предисловии словаря.
В издании отмечается, что «целью авторов словаря было включение как можно большего количества обнаруженных в СМИ слов».