Составлен словарь коронавирусной эпохи

В словарь вошли около 3500 слов, значений и выражений, которые появились или были актуализированы в русском языке во время пандемии. Например, здесь можно встретить такие слова, как «зумиться», «удаленка», «ковид-паспорт», «антимасочник» и «бесперчаточник».