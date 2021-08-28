Картонная мафия: сколько можно заработать на мусоре

Заниматься вывозом мусора стало настолько выгодно, что этим заинтересовалась мафия. «Рамблер» рассказывает громкую историю о краже картонных коробок, которая произошла в испанском Мадриде.

Поначалу на это никто не обращал внимания — из мусорных баков стали исчезать картонные коробки. В городе орудовали целые банды картонных воров, и в один прекрасный день заводы по переработке бумаги обратили внимание властей на тот факт, что им перестало хватать сырья.

Делом занялась городская полиция, но раскрыть его получилось только с помощью испанской природоохранной службы Seprona. Им понадобилось два года, чтобы отследить все маршруты и раскрыть членов банды. Поймано было 42 человека, из которых испанцами оказались лишь трое, остальные — румыны. За пять лет они смогли украсть и нелегально вывезти на переработку 67 тысяч тонн картона, ущерб от их действий составил 16 миллионов евро.

Организовано все было очень просто, ведь никому не придет в голову запрещать бездомным копаться в мусоре. А владельцы магазинов и ресторанов — главные поставщики картона — и вовсе были рады: у них забирали мусор и не просили денег за вывоз.

Объемы нелегального рынка переработки картона сложно оценить, но если этим занялись преступники, очевидно, что это выгодное дело. Источники происхождения сложно выявить, а на вывозе и переработке можно отмыть немало денег. Так, из Испании незаконно полученный картон направлялся в Румынию, а оттуда вновь возвращался на рынок после переработки. Часть мусора везли на заводы, расположенные в Юго-Восточной Азии.