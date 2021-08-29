США предрекли повторение событий 11 сентября

Вероятность новых террористических атак в США, подобных атаке 11 сентября 2001 года, «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, передаёт The Hill.

Мы бросаем тысячи афганцев, союзников США, которые храбро сражались вместе с нами. Мы оставим [в Афганистане] сотни американских граждан. Шансы на ещё одно 11 сентября просто зашкаливают. Мы отвернулись от наших союзников и создали условия для ещё одного 11 сентября, — подчеркнул он.

Грэм добавил, что своим уходом из региона США вступают в новый «смертельный этап» в истории. По его словам, война не закончена, теперь «террористы управляют Афганистаном». Политик признался, что ударил бы Байдена за вывод войск из Афганистана, и предупредил американского лидера о последствиях такого поспешного решения, включая возможный импичмент.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны.