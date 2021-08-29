Какие коктейли пили в СССР

Коктейли стали невероятно популярными в США после введения сухого закона. Тогда разнообразные добавки помогали скрывать вкус некачественного алкоголя и снижать градус, чтобы суровые инспекторы не могли придраться и закрыть заведение. В СССР мода на коктейли пришла значительно позже. "Рамблер" вспоминает, какие коктейли пили в Советском Союзе.

Фото: Кадр из фильма «Брызги шампанского» Кадр из фильма «Брызги шампанского»

Первый бар в Москве — "Коктейль-холл" — открылся в 1938 году по адресу: улица Горького, дом 6 — сейчас это Тверская. Двери заведения были открыты с трех часов дня до трех часов ночи. За стойкой работали женщины, а вот среди посетителей были в основном мужчины, лишь некоторые из них брали с собой спутниц.

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Место было красивым, модным и даже торжественным, но не каждый мог позволить себе часто здесь бывать, цены для рядового советского гражданина были ощутимо высокими. Например, коктейль "Ковбой" стоил 4 рубля 10 копеек — это десятая часть месячной квартплаты. Для его приготовления брали абрикосовый ликер и ликер "Бенедиктин", добавляли джин, перцовую водку и желток. Выпивался такой коктейль залпом.

Но высокие цены не останавливали людей, чтобы сюда попасть, нужно было отстоять очередь. Одним из самых вкусных считался коктейль "Вишневый". Он готовился на основе шампанского, к которому добавляли вишневый ликер, дольку лимона и консервированные фрукты.

Коктейль "Старый Томас" считался элитарным. Его назвали в честь символа Таллина и готовили на основе эстонского ликера "Старый Таллин". К нему добавляли лед, сок красной смородины и вишневый компот, а подавали в бокале с сахарной краем и долькой лимона. В качестве закуски к нему предлагали жаренный миндаль.

На основе дорогой "Столичной" водки готовили коктейль "Волга". Водку смешивали с мятным и апельсиновым ликерами, добавляли немного сахара и лимонного сока, подавали в бокале со льдом.