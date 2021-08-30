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В Китае назвали блюдо-символ дерзости и отваги русских

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
28 минут назад

Пользователь китайского портала WeChat поделился своим восхищением от русского шашлыка, назвав его приготовление непостижимой философией.

В Китае назвали блюдо-символ дерзости и отваги русских
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Так, он призвал не путать шашлык и барбекю, так как первый «символизирует дерзость и отвагу русского народа». И добавил, что даже «дождь и холод русских не пугают», если они решают выехать на природу.

По его словам, при приготовлении этого мясного деликатеса особое внимание уделяется маринаду. В частности, успех его подготовки зависит от правильного соблюдения пропорций ингредиентов.

«В России вкусно замариновать мясо – высшее мастерство», – передает РИА «Новости» слова автора.

Особое внимание он уделил традициям, которых придерживаются россияне при жарке, подчеркнув, что этот процесс требует терпеливости, поэтому этим обычно занимаются мужчины.

Пользователь заключил, что шашлык по-русски не терпит суеты, а также требует ловкости и зоркости.

Истории,РИА Новости,
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