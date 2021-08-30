В Китае назвали блюдо-символ дерзости и отваги русских

Пользователь китайского портала WeChat поделился своим восхищением от русского шашлыка, назвав его приготовление непостижимой философией.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Так, он призвал не путать шашлык и барбекю, так как первый «символизирует дерзость и отвагу русского народа». И добавил, что даже «дождь и холод русских не пугают», если они решают выехать на природу.

По его словам, при приготовлении этого мясного деликатеса особое внимание уделяется маринаду. В частности, успех его подготовки зависит от правильного соблюдения пропорций ингредиентов.

«В России вкусно замариновать мясо – высшее мастерство», – передает РИА «Новости» слова автора.

Особое внимание он уделил традициям, которых придерживаются россияне при жарке, подчеркнув, что этот процесс требует терпеливости, поэтому этим обычно занимаются мужчины.