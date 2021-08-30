В Китае назвали блюдо-символ дерзости и отваги русских

Пользователь китайского мессенджера WeChat поделился своим восхищением от русского шашлыка. Мужчина назвал приготовление блюда непостижимой философией.

Для начала пользователь отметил, что шашлык и барбекю — разные блюда, которые требуют разного полхода. Так, шашлык «символизирует дерзость и отвагу русского народа». Мужчина добавил, что если русские хотят выехать на природу и приготовить шашлык, то «дождь и холод русских не пугают».

По словам пользователя, больше всего внимания уделяется маринаду. Его вкус зависит от правильного соблюдения пропорций ингредиентов. РИА «Новости» передает слова автора:

«В России мясо не просто жарят, перед жаркой еще необходимо выполнить ряд подготовительных действий, благодаря которым шашлык приобретает тот самый вкус <... > В России вкусно замариновать мясо – высшее мастерство».

Кроме того, комментатора восхитили традиции, которых придерживаются россияне. Мужчина подчеркнул, что этот процесс требует терпения и выдержки, ловкости и зоркости. Важно также не просто поесть, а провести время в душевной компании в единстве с природой. Наконец, пользователь отметил, что шашлык не терпит суеты, назвав его символом дерзости и отваги русских.