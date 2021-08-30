«Нас спасла гречка»: как пережить безденежье

Пандемия спровоцировала финансовый кризис, который привел к безработице. За период пандемии количество официально зарегистрированных безработных в России увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Рамблер" расскажет, как пережить безденежье.

Откладывать деньги по чуть-чуть

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Безусловно, к любом кризису необходимо готовиться заранее и откладывать 10–20% своего дохода. Таким образом, вы сможете создать подушку безопасности. Если зарплата уходит в ноль, то лучше искать подработку, деньги с которой и станут основой для финансовой подушки. Также можно откладывать деньги, которые подарили на день рождения или другие праздники.

Конечно, счет на черный день необязательно пополнять бесконечно. Эксперты по финансовой грамотности считают, что подушка безопасности должна составлять две месячные зарплаты.

"С каждого дохода я откладываю примерно 20%. Подарки и фриланс чередую, иногда все-таки хочется себя порадовать, не только же копить. Когда в пандемию потеряла работу, скопленное сильно выручило. Можно сказать, увольнения я на себе не ощутила", - делится опытом потери работы девушка в Instagram.

Покупайте продукты с запасом

Если человек остается без работы, то на первый план выходят проблемы выживания: жилье и еда. Поэтому можно сформировать подушку безопасности и из продуктов. Хорошо хранится мука, крупа, а также всякие полезные мелочи вроде туалетной бумаги и шампуня. Так почему бы не закупиться впрок?

Вы также можете замораживать овощи, мясо и рыбу, делать заготовки на зиму. Приготовленная из запасов еду ничем не отличается от той, что вы купили бы только что. Зато в ситуации, когда денежный вопрос становится критичным, вы оцените свою запасливость.

"Потеряли работу вместе с мужем! Жуть! Думали, что помрем. Благо делали закрутки, были какие-то заготовки. Нас реально гречка спасла, но, конечно, похудели. Спасибо, гречке и стрессу опять же", - пишет Светлана на форуме, которая работала в котельной вместе с мужем.

Заведите кредитку

Кредитка — не самый лучший помощник, ведь с ней реально можно влезть в долги. Однако владеть ею все равно полезно, так как она может спасти в экстренной ситуации. Например, если денег нет, а за жилье заплатить надо. Это поможет не остаться на улице и не вынудит переехать к родителям.

Правда, кредитку лучше открывать самому расчетливому человеку в семье. И половая принадлежность тут не имеет значения. Распространены случаи, когда люди оформляли новую карту, чтобы закрыть кредит на старой.