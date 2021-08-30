Каким странам СССР объявлял войну во время Второй Мировой

Все знают, что Германия объявила войну Советскому союзу. В самом начале радикальный режим пользовался поддержкой. Несмотря на трудное военное положение, СССР тоже объявил войну нескольким странам. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

В сентябре 1944 года советские войска вышли к границам Болгарии. Правительство царской Болгарии оказывало материальную и моральную поддержку Германии. При этом страна находилась в состоянии войны с США и Великобританией.

5 сентября 1944 года правительство СССР констатировало войну с Болгарией. Однако наступление военные не начинали, ждали пока болгары сами восстанут против своего правительства.

Власти Болгарии оказались в замешательстве и 7 сентября 1944 года объявили войну Германии. Таким образом страна формально вела войну сразу против обеих коалиций Второй мировой войн.

Когда война с Германией полностью завершилась, Советский союз был обязан объявить войну Японии.Этого требовали союзнические обязательства. Можно сказать, что эта война последней крупной кампанией Второй мировой и длилась меньше месяца с 9 августа по 2 сентября 1945 года,