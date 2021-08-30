Каким странам СССР объявлял войну во время Второй Мировой

Все знают, что Германия объявила войну Советскому союзу. В самом начале радикальный режим пользовался поддержкой. Несмотря на трудное военное положение, СССР тоже объявил войну нескольким странам. "Рамблер" узнал об этом подробнее.
В сентябре 1944 года советские войска вышли к границам Болгарии. Правительство царской Болгарии оказывало материальную и моральную поддержку Германии. При этом страна находилась в состоянии войны с США и Великобританией.
5 сентября 1944 года правительство СССР констатировало войну с Болгарией. Однако наступление военные не начинали, ждали пока болгары сами восстанут против своего правительства.
Власти Болгарии оказались в замешательстве и 7 сентября 1944 года объявили войну Германии. Таким образом страна формально вела войну сразу против обеих коалиций Второй мировой войн.
Когда война с Германией полностью завершилась, Советский союз был обязан объявить войну Японии.Этого требовали союзнические обязательства. Можно сказать, что эта война последней крупной кампанией Второй мировой и длилась меньше месяца с 9 августа по 2 сентября 1945 года,
За время войны с Германией армия Советского союза отточила навыки, а также наступление поддержал Китай. События развивались стремительно и закончились поражением Японии. В результате чего СССР вернул утраченные территории (южный Сахалин и, временно, Квантун с Порт-Артуром и Дальним, впоследствии переданные Китаю), а также Курильские острова.