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Каким странам СССР объявлял войну во время Второй Мировой

Даша Краснова
3 часа назад

Все знают, что Германия объявила войну Советскому союзу. В самом начале радикальный режим пользовался поддержкой. Несмотря на трудное военное положение, СССР тоже объявил войну нескольким странам. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Каким странам СССР объявлял войну во время Второй Мировой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В сентябре 1944 года советские войска вышли к границам Болгарии. Правительство царской Болгарии оказывало материальную и моральную поддержку Германии. При этом страна находилась в состоянии войны с США и Великобританией.

5 сентября 1944 года правительство СССР констатировало войну с Болгарией. Однако наступление военные не начинали, ждали пока болгары сами восстанут против своего правительства.

Власти Болгарии оказались в замешательстве и 7 сентября 1944 года объявили войну Германии. Таким образом страна формально вела войну сразу против обеих коалиций Второй мировой войн.

Когда война с Германией полностью завершилась, Советский союз был обязан объявить войну Японии.Этого требовали союзнические обязательства. Можно сказать, что эта война последней крупной кампанией Второй мировой и длилась меньше месяца с 9 августа по 2 сентября 1945 года,

За время войны с Германией армия Советского союза отточила навыки, а также наступление поддержал Китай. События развивались стремительно и закончились поражением Японии. В результате чего СССР вернул утраченные территории (южный Сахалин и, временно, Квантун с Порт-Артуром и Дальним, впоследствии переданные Китаю), а также Курильские острова.

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