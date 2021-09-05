Что будет в исламском поселке недалеко от Москвы

В Истринском районе Подмосковья строят исламский поселок.

Говорят, что это будет место с мечетью, халяльной базой отдыха, запретами на курение, алкоголь и разведение свиней. Поселок придумала Амина Шабанова, чтобы создать здесь сообщество осознанных людей.

Стоимость земельного участка начинается от 420 тысяч рублей. Смотрите видео, чтобы узнать подробности об исламском поселке, который построят недалеко от столицы.