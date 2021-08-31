«За здоровье русского народа!»: какие решения Сталина изменили ход войны

В современной исторической науке до сих пор бытуют споры вокруг личности Сталина и его влияния на ход Великой Отечественной войны. Как этот «зодчий коммунизма» руководил нашей страной в самое непростое для нее время? Какие его решения оказались роковыми, а какие – спасительными? Ответы на эти вопросы будем искать вместе с телеканалом «История».

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Внезапная атака неприятеля

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После 1956 года в СССР существовали две диаметрально противоположные оценки личности Сталина. Одни считали его мудрым политиком, другие – кровавым диктатором. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Вражеская авиация совершила налеты на города Прибалтики, Украины и Белоруссии. Внезапное нападение Германии поставило красную армию на грань катастрофы. К концу июня 250 тысяч советских солдат попали в немецкий плен. Началась паника. В первые дни Сталин практически не покидал стены Кремля. Ежедневно он проводил по несколько длительных совещаний. Тогда же, летом 1941 года, Сталин был избран председателем Государственного комитета обороны, председателем Совета министров и народным комиссаром обороны.

В первую очередь Сталин наказал тех, кто, по его мнению, был виновен в отступлении Красной армии. Были расстреляны командующий Западным фронтом Павлов, начальник связи Западного фронта Григорьев, командующий 4-й армией Коробков, начальник штаба фронта Климовских. Руководители стремительно менялись, лично докладывая «отцу народов» ситуацию на фронте. 21 августа 1941 года Гитлер подписал директиву о том, что главной целью летней кампании должен стать не захват Москвы, а оккупация Крыма и Донбасса. Немцы стремились окружить и окончательно разгромить юго-западную группировку советских войск.

В начале сентября немцы подошли к Киеву. Жуков просил Сталина разрешить вывод войск из города. Только так, по его мнению, можно было спасти армию. Но Сталин считал, что Киев нельзя сдавать ни при каких обстоятельствах. Жуков был смещен с поста начальника Генерального штаба. 15 сентября город был оккупирован, а основные немецкие силы продолжили наступление на Москву.

Несостоявшаяся эвакуация вождя

Осенью 1941 года немецкая армия стремительно двигалась в сторону Москвы. Вражеская авиация совершала регулярные налеты на столицу. Бомбы падали прямо на Кремль. Сталин начал готовиться к эвакуации. Согласно 3 пункту Постановления об эвакуации, Сталин должен был покинуть столицу 16 октября или позднее. Для него уже был подготовлен специальный бронированный состав. Однако есть свидетели, подтверждающие тот факт, что в последнюю минуту Сталин отказался от этого плана. Вернувшись в Кремль, он приказал немедленно навести порядок в городе и усмирить начавшуюся народную панику, а всех провокаторов – расстрелять. Именно в этот момент пришло спасительное известие из Японии.

Советский разведчик в Токио Рихард Зорге телеграфировал, что японцы не планируют нападать на Советский Союз. С Дальнего Востока в Москву были направлены свежие дивизии. В начале ноября немецкое наступление было остановлено.

Впервые немецкие войска начали отступать, неся серьезные потери. В этот период Сталин начинает более внимательно относиться к планированию военных действий, он лично пытался разобраться в ходе военных операций и разговаривал с командующими фронтами. Он вызывал офицеров из Генерального штаба, причем среднего звена, которые подробно докладывали вождю четкую обстановку на своем участке боевых действий.

Очевидцы отмечали, что Сталин не допускал критики в собственный адрес, но и не был таким человеком, перед которым было бы запрещено поднимать какие-то острые и значимые вопросы.

Маршал Жуков впоследствии вспоминал: «как я убедился за долгие годы войны, Сталин вовсе не был таким человеком, перед которым нельзя было ставить острые вопросы и с которым нельзя было спорить и даже твердо отстаивать свою точку зрения».

Красная армия идет в наступление

В начале января 1942 года немецкие войска были отброшены от Москвы на расстояние от 100 до 250 километров. В мае 1942 года по приказу Сталина началось крупное стратегическое наступление Красной армии под Харьковом. В бой были брошены 640 тысяч солдат и 1200 танков. Однако, спустя неделю ударные части Красной армии были полностью окружены. В немецкий плен попало около 250 тысяч человек. К началу августа вермахт подошел к Сталинграду. Положение было отчаянным.

3 сентября советские войска вступили в ожесточенные бои с немцами на улицах Сталинграда. Битва за этот город стала самым кровопролитным сражением Второй мировой войны. После Сталинградской битвы Сталин впервые задумался о восстановлении некоторых традиций русской императорской армии.

В начале 1943 года были введены погоны, упраздненные после Октябрьской революции. В Красной Армии были сформированы гвардейские дивизии и в обращении к красным командирам было реабилитировано слово «офицер». Были учреждены новые награды - ордена Александра Невского и Богдана Хмельницкого, Суворова и Кутузова, Ушакова и Нахимова. В августе 1943 года было также принято решение о создании суворовских военных училищ по образцу старых кадетских корпусов.

Летом 1943 года в битве на Курской дуге красная армия нанесла немцам еще одно тяжелое поражение. 12 июля под Прохоровкой состоялось крупнейшее в истории танковое сражение. В нем участвовало более тысячи боевых машин. Ценой огромных потерь гитлеровцы были остановлены, вермахт окончательно потерял инициативу.

За годы войны Сталин трижды представлял СССР на международных дипломатических конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме. В результате этих встреч Сталин и советские дипломаты добились права на выплату репараций для Советского Союза и приняли участие в создании Организации объединенных наций.

Победа!

24 июня 1945 года на Красной площади состоялся парад Победы. Разгром гитлеровской Германии был достигнут ценой колоссальных усилий и жертв советского народа. Роль Иосифа Сталина в достижении Победы до сих пор является предметом дискуссий. На разных этапах войны его решения приводили как к военным успехам, так и к серьезным катастрофам. Вероятно, он понимал это сам. 24 мая 1945 года на торжественном приеме в Кремле Сталин произнес знаменитый тост «За русский народ», в котором сказал:

«Были у нас моменты отчаянного положения. У нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать. Однако русский народ верил и надеялся, что мы всё-таки справимся. Вот за это доверие, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое! За здоровье русского народа!»