Безобидные вещи, которые на самом деле опасны

@Dijit: «Вождение? В плане мы знаем, что это потенциально опасно, но никто из тех, кто когда-либо погиб в автокатастрофе, не предполагал, что это будет день их гибели. Вождение — по статистике одна из самых опасных вещей, которые мы делаем, и некоторые люди делают это многократно. Моя мама говорила: "Ты попадешь в аварию, не думай, что это не так. Ты попадешь в аварию, и это столь же точно, как то, что ты дышишь". Это очень опасно, но мы выкидываем из головы, насколько это опасно со статистической точки зрения, а на самом деле мы часто садимся за руль, чтобы расслабиться».