Безобидные вещи, которые на самом деле опасны

Пользователи форума Reddit рассказали о безобидных вещах, которые на самом деле могут навредить или даже убить. «Рамблер» выбрал самые популярные комментарии и перевел их с английского.
Пользователь @BeefBall1010 задал вопрос на форуме: «Что кажется безобидным, но может убить вас?». За сутки под оригинальным постом оставили 6 тысяч комментариев. Пользователи писали как о безобидных и юмористических, так и серьезных вещах, о которых мало кто задумывается.
@Dijit: «Вождение? В плане мы знаем, что это потенциально опасно, но никто из тех, кто когда-либо погиб в автокатастрофе, не предполагал, что это будет день их гибели. Вождение — по статистике одна из самых опасных вещей, которые мы делаем, и некоторые люди делают это многократно. Моя мама говорила: "Ты попадешь в аварию, не думай, что это не так. Ты попадешь в аварию, и это столь же точно, как то, что ты дышишь". Это очень опасно, но мы выкидываем из головы, насколько это опасно со статистической точки зрения, а на самом деле мы часто садимся за руль, чтобы расслабиться».
@Prancicle: «И лучше складывать вещи в багажник, а не на заднее сиденье. Вы же не хотите, чтобы все эти штуки летели на вас во время аварии».
@GashBlaster_: «Напиваться в джакузи».
@HomemQueijo: «Мои родители однажды видели, как парень умер из-за вросшего ногтя на ноге. У него была очень тяжелая инфекция, инфекция распространилась по крови, попала в его сердце, его сердце остановилось, и он умер».
@Komnos: «Ворсинки. Засоренное вентиляционное отверстие сушилки представляет собой реальную опасность возгорания».
@carlyyay: «Вросшие волосы могут вызвать серьезные инфекции».
@DrainageSpanial: «Олень. Да, они могут напасть на тебя, но основная опасность — это автомобильные аварии и огромное количество клещевых болезней».
@WatchTheBoom: «Внезапный паводок. Не пытайтесь идти по воде, если не видите земли. Просто оно того не стоит».