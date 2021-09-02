Почему важно спланировать свои похороны

Смерть – одно из немногих событий в жизни, которые обязательно произойдут. Но говорить об этом не принято, хотя у наших предков существовали своеобразные ритуалы подготовки к прощанию. Важно было подобрать надлежащий наряд и убрать дом, если хватало сил. Сейчас, конечно, под планированием похорон подразумевают несколько иные вещи. "Рамблер" расскажет, почему планирование собственных похорон – не так уж страшно.

Все будет так, как решите вы

Далеко не все люди поддерживают связь родственниками, чтобы те могли решать о том, как именно следует похоронить ушедшего. Даже если родственник всю жизнь настаивал на кремации, то скорее всего его все равно похоронят на кладбище. А планирование поможет избежать этого.

Среди известных личностей Маргарет Тэтчер воспользовалась такой опцией и распланировала свои похороны, а Елизавета сделала все в точности, как завещала премьер-министр Великобритании.

Избавить близких от хлопот

Вне зависимости от того, насколько люди были близки, сам факт возможности умереть человек переживает с трудом. А если ушел человек любимый, то первые дни потери станут большим стрессом.

Несмотря на это, есть более 70 деталей, о которых нужно позаботиться в первые 24 часа после смерти. Необходимо сразу решить, где хоронить, в чем и когда. Если человек заранее обо всем позаботится, он снимет бремя со своих родственников и сэкономит им деньги.

Защитить семью от расходов

Да, расходы на похороны растут с каждым годом и логичным решением будет отложить определенную сумму для этого дела, чтобы защитить близких от лишних растрат. А точный план поможет семье не купить лишнего, ведь похоронный бизнес — это мрачный, но все-таки бизнес, цель которого заработать на клиентах.

Подготовить семью