Прошло 17 лет с момента захвата террористами школы 1 в Беслане. Напомним, в течение трех страшных дней 32 террориста (согласно официальным данным) удерживали в заминированном здании 1128 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. В результате теракта погибли 334 человека, среди них – 186 детей. По случаю годовщины со дня чудовищной трагедии «Рамблер» собрал пронзительные истории людей, чьи жизни теракт изменил навсегда.

Артур Найфонов

В начале августа Артур Найфонов взял в Токио олимпийскую бронзу в вольной борьбе в категории до 86 килограммов, одержав победу в схватке с Джавраилом Шапиевым.

24-летний спортсмен родился в Нижневартовске, но затем с семьей переехал в Северную Осетию. В Беслане 1-го сентября 2004 года он пошел в первый класс школы 1, именно в тот роковой день ее захватили террористы. В результате нападения Артур и его 10-летняя сестра Сабина получили множественные осколочные ранения, а их мать Светлана Найфонова погибла. Ей было 32 года.

Артур в интервью старается не затрагивать эту часть своей жизни. «Я об этом не говорю. Никогда и слова об этом не упоминал. Люди поступают неправильно, говоря об этом. Наоборот, мне бы очень хотелось об этом забыть», - подчеркнул спортсмен в разговоре с порталом Olympics. Тренер же борца Тотраз Арчегов отметил, что благодаря матери Артур и его сестра смогли выйти из школы живыми.

Вспоминает страшный теракт и первая учительница Артура Раиса Кибизова. Вот, что она рассказала в интервью «Российской газете»: «Когда раздался роковой взрыв, Светлана Найфонова помогала детям - и своим, и чужим - вылезать в окна и бежать. Но сама не успела выпрыгнуть в разбитое окно: бандиты открыли по ней огонь. Увидев, что мать упала, Артур и Сабина вернулись было к ней, но, уже умирая, мать успела крикнуть им: «Бегите вперед, бегите, не возвращайтесь!». Это последние ее слова, которые слышали дети. И они добежали до своих, как велела мама».

Бэла Авсанова

В год теракта Бэла Авсанова пошла в 11 класс. Одиннадцатиклассники на линейке во время захвата стояли с краю и почти все успели убежать. В здание школы попали только четверо, среди них была и Бэла. Выжили трое. Сейчас Авсанова работает в той же школе учительницей русского и литературы, хотя всегда мечтала стать врачом. «Я после ранения вообще не двигалась абсолютно. Осколочное ранение в голову, в теменную долю, – у меня там пластина титановая в голове. Я уже в тот момент перестала чувствовать голову. Мне казалось, что это какой-то шок: я сейчас полежу в больнице и все будет хорошо. Но нет – пришлось смириться. С медицинским было покончено», – вспоминала Авсанова в разговоре с журналистами «Настоящего времени».

@belle_avsanty

Заурбек Сидаков

В этом году российский борец Заурбек Сидаков стал олимпийским чемпионом, взяв медаль высшей категории в вольной борьбе до 74 килограммов.

Сидаков родился в небольшом осетинском селе Зильги, обучение единоборствам начал только, когда пошел в школу. Будущий спортсмен не был в тот роковой день в школе 1, однако он помнит, как эта чудовищная трагедия отразилась на городе, его друзьях и его семье. Родители после теракта отказались отпускать сына на тренировки в Беслан (они жили в нескольких километрах от города) - боялись за него. Мальчик был на грани бросить борьбу, однако судьба распорядилась иначе. Он продолжил заниматься спортом и стал чемпионом – одну из своих побед он посвятил жертвам теракта.