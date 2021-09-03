Рыбак поймал 150 редчайших рыб и стал миллионером

Рыбак из индийского штата Махараштра поймал 157 редчайших «рыб с золотым сердцем» и разбогател. Об этом сообщает портал Live Mint.

Чандракант Тэйр вышел в море вместе с другими рыбаками. Через несколько дней команда увидела косяк горбыля с черными пятнами, также известного как «рыба с золотым сердцем».

Индиец поймал в сеть 157 рыб. Позже он продал улов торговцам из штатов Уттар-Прадеш и Бихар. За пойманных рыб мужчина выручил более 13,3 миллиона рупий (13,2 миллиона рублей).