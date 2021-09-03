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Рыбак поймал 150 редчайших рыб и стал миллионером

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Рыбак из индийского штата Махараштра поймал 157 редчайших «рыб с золотым сердцем» и разбогател. Об этом сообщает портал Live Mint.

Рыбак поймал 150 редчайших рыб и стал миллионером
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чандракант Тэйр вышел в море вместе с другими рыбаками. Через несколько дней команда увидела косяк горбыля с черными пятнами, также известного как «рыба с золотым сердцем».

Индиец поймал в сеть 157 рыб. Позже он продал улов торговцам из штатов Уттар-Прадеш и Бихар. За пойманных рыб мужчина выручил более 13,3 миллиона рупий (13,2 миллиона рублей).

Горбыль с черными пятнами (Protonibea diacanthus) считается одной из самых дорогих морских рыб. Он пользуется большим спросом в юго-восточной Азии и Гонконге. Рыбу также называют «рыбой с золотым сердцем», так как ее сердце обладает целебными свойствами и используется в приготовлении лекарств.

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