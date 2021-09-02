У собак обнаружили «человеческое» свойство психики

Собаки обладают способностью распознавать, были ли действия человека намеренными или ненамеренными, выяснили исследователи из Германии. Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

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За время сосуществования с человеком собаки приучились реагировать на его действия. Однако понимают ли питомцы, что собирается сделать человек в том или ином случае, неясно. Способность воспринимать или осознавать существование намерений другого —это один из краеугольных концептов «теории разума», модели психического состояния, которая, как считается, свойственна только человеку.

В своем эксперименте исследователи из Геттингенского университета и Института изучения истории человека Общества Макса Планка изучали, как 51 собака реагировала на отказ ей в награде в виде угощения в трех установленных учеными сценариях. В первом из них — «нежелании» — экспериментатор внезапно убирала награду сквозь проем в прозрачном барьере и оставляла ее рядом с собой. При сценарии «неуклюжести» награда подносилась к проему, но затем «случайно» ронялась. В третьем сценарии проем перекрывался, несмотря на попытки экспериментатора дать награду.