Найдено «человеческое» свойство психики у собак

Немецкие ученые обнаружили «человеческое» свойство психики у собак. Как оказалось, животные умеют распознавать, были ли действия человека намеренными или нет. Их статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Живя бок о бок с человеком, собаки давно привыкли реагировать на наши действия. Но ответ на вопрос, делают ли они это рефлекторно или осознанно, оставался загадкой. Ведь только человеку присуща способность воспринимать или осознавать существование намерений другого —это один из краеугольных концептов «теории разума».

В исследовании специалистов из Геттингенского университета и Института изучения истории человека Общества Макса Планка приняли участие 51 питомец. Ученые анализировали реакции собак на отказ в награде в виде угощения в трех установленных сценариях. После исследователи измеряли, сколько времени питомцы ожидали перед тем, как приблизиться к награде. В результате выяснилось, что в случае, когда еда «не предназначалась» для питомцев, они не только дольше ждали, но и не виляли хвостом и чаще сидели или лежали.