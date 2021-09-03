Русские или американцы: кто на самом деле лучше воюет

Сегодня на фоне нового витка геополитического противостояния России и США вновь становится актуальным сравнение, чей солдат лучше – американский или российский. При отсутствии прямых столкновений двух армий это сделать сложно, но возможно.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Историк Андрей Фурсов, подвергнув анализу военные операции, проводимые в XX столетии армиями США и России, пришел к выводу, что американцы слишком полагаются на свою технику, тогда как для наших войск всегда ключевую роль играл человеческий фактор.

Как показала история, победы, одержанные русскими солдатами, были куда весомее успехов американских военных. Например, хребет нацизму сломал именно Советский Союз, а затем еще и помог Соединенным Штатам принудить к капитуляции милитаристскую Японию.

Даже убедительные победы американской военщины, к примеру, над беспомощной Панамой или карликовой Гренадой историки называют не иначе, как национальным позором.

Единственный успех, которым могут американцы гордиться – это операция «Буря в пустыне», во время которой от армии Саддама Хусейна был освобожден Кувейт. Однако значительные потери американских военных и техники фактически сводят эту «национальную гордость» на нет.

Сравнивать действия вооруженных сил двух стран сложно. Хотя бы потому, что армии США и России ставили перед собой разные задачи. Тем не менее, многие эксперты, в том числе и зарубежные, заявляют, что победа, одержанная российскими войсками над терроризмом в Чечне, не имеет аналогов в истории вооруженных сил США.

Немало военных аналитиков пальму первенства отдают именно российской армии. В первую очередь, они акцентируют внимание на диапазоне ее возможностей: от антитеррористических операций до ядерных ударов. Военная мощь, помноженная на героизм и упорство русского солдата, делают вооруженные силы России самыми боеспособными на планете.

«Кровавый спецназ»

В качестве сравнения военных США и России можно обратить внимание на некоторые аспекты подготовки сил специального назначения двух стран, хотя это не будет отражать всю полноту картины.

Для примера возьмем отряд «Альфа». Это элита российского спецназа, зарекомендовавшая себя как одна из наиболее эффективных силовых структур в мире. Основное назначение «Альфы» – проведение антитеррористических операций. На спецподразделение возлагаются задачи предотвращения терактов, а также поиск, обезвреживание и ликвидация террористов.

У американской группы «Дельта» несколько иные цели – освобождение заложников и участие в спецоперациях в «горячих точках» планеты, в том числе по уничтожению неугодных Белому дому политических лидеров. Если «Дельта» в первую очередь специализируется на секретных боевых операциях за пределами страны, то «Альфа» задействована преимущественно в России.

Требования, предъявляемые при подготовке спецназа в России и США, приблизительно одинаковы, однако внимание на себя обращают разные нормативы. Так, если американский спецагент в забеге на 3,2 км обязан уложиться в 16 минут, то боец «Альфы» расстояние 3 километра должен пробежать минимум за 10 минут 30 секунд. Даже не вдаваясь в подсчеты, видно насколько требования к российскому бойцу выше, чем к американскому.

Есть еще один элемент тестирования, которому в российском спецназе уделяется больше внимания, чем в американском – рукопашный бой. Примечательно, что навыки владения рукопашным боем члену подразделения «Альфа» нужно продемонстрировать уже через три минуты после сдачи физических нормативов – отжимания, подтягивая, бега.

Различные задачи и акценты ведения боевых действий приводят и к разному итогу спецопераций. Именно американских спецназовцев обвиняют в наиболее кровавых эпизодах, как это было во время миротворческой мисси США в Сомали в начале 90-х. Американские «рейнджеры» тогда по ошибке или сознательно расстреляли сотни мирных жителей.

«Самый страшный враг»

Напрямую сравнить умение американского и российского солдата очень сложно, так как они не сходились в непосредственном противостоянии. Впрочем, в ряде случаев в горячих точках американские и российские бойцы все же пересекались. О подобном случае поведал сержант Национальной гвардии США.

Дело было в Косово. Американское подразделение случайно наткнулось на бойцов российского миротворческого батальона, и в неразберихе завязалась рукопашная, в результате которой инструктор был контужен. Уже на базе от сослуживцев он узнал, что к нему подскочил русский солдат и плашмя огрел саперной лопатой.

«Меня, опытного бойца элитного подразделения морской пехоты США, вырубает за 10 секунд русский тощий недоносок садово-шанцевым инструментом?», – негодовал только что оправившийся спецназовец. «Россия – это единственный и самый страшный враг», – сделал вывод американский сержант.

Еще об одном любопытном эпизоде поведал отставной капитан морской пехоты США Майкл Фогетти. В Сомали его подразделение, попав под обстрел со стороны более 3000 местных ополченцев, было прижато к морскому побережью. Радист срочно запросил помощь. Первым, кто откликнулся на призыв, оказался российский майор Николай Еременко, командир отдельного 104-го танкового батальона, приданного миссии ООН.

Обвинив американцев, что они забрели на вверенную ему территорию, российский майор обещал помочь, сурово предупредив, что, если хоть один выстрел будет произведен в сторону российской танковой колоны, мало им не покажется.

«И тут грянуло, – вспоминает Фогетти. – Били как минимум десяток стволов калибром не меньше 100 мм. Часть инсургентов кинулась спасаться от взрывов в нашу сторону, и мы их встретили, уже не экономя последние магазины и ленты». В считанные минуты российские бойцы зачистили всю близлежащую территорию.

Выверено и слаженно

Известно, что российская армия по численности заметно уступает вооруженным силам США, а ее бюджет примерно в 10 раз меньше, чем у Пентагона. Однако по мнению военных экспертов, она лучше сбалансирована и максимально использует географические особенности своей страны. Все дело в предназначении армии. Вооруженные силы РФ призваны сдерживать или отражать любую агрессию, обращенную на Россию – именно в оборонной стратегии их преимущество.

Как писал председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Дмитрий Рогозин, «военная доктрина России устанавливает глубину стратегической наступательной операции в 1200—1500 км и включает нанесение полного поражения силам врага». В этом компоненте США как минимум не имеют превосходства перед Россией, но вероятнее всего уступают ей.

Проживающий в США блогер Андрей Раевскй, служивший аналитиком в ВС Швейцарии и в исследовательских структурах ООН, в качестве образца оборонной стратегии России обращает внимание на действие российских Военно-космических сил в Сирии. По заявлению Владимира Путина, Россия в Сирии преследовала две цели: не дать США и союзникам свергнуть законную власть и создать условия для политического урегулирования сирийского кризиса. Раевский уверен, что обе цели российской армией были достигнуты.