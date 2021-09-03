Фото из 90-х натолкнуло россиян на неожиданные воспоминания

В Facebook-группе «Москва — та!» появилось фото продавцов газет и журналов на улицах столицы. Автор поста сообщил, что оно сделано в 1992 году.

Фото: Мослента Мослента

На снимке двое мужчин стоят у прилавка с эротическими зарубежными журналами. Судя по ценникам, нарисованным по трафарету от руки, каждый экземпляр «эротики в руки» в то время предлагалось приобрести за 400 рублей.

Фотография натолкнула россиян на воспоминания о «лихих 90-х». Подписчики сообщества отметили, что неоднократно видели подобные журнальные и газетные развалы.

«Помню был один суперкиоск примерно в конце 90-х в подземном переходе под Тверской у книжного магазина "Москва". Какой там был шикарный выбор заграничного глянца... Стоили журналы дорого, но они того стоили», — написал один из пользователей сети.

Некоторые подписчицы признались, что постоянно видели подобные киоски неподалеку от своих домов и стыдились ходить мимо, особенно если с ними были дети. «А что делать? Приходилось как-то выживать», — заявила еще одна участница группы. Многие пользователи сети вспомнили 90-е как время свободы и новых открытий. Не обошлось и без шуток.