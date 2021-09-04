Каких территории лишилась Россия после Крымской войны

Весной 1854 года Британия и Франция объявили Российской империи войну. Это стало началом коренного перелома в Крымской войне. Именно с этого момента начался отчет конца и заката некогда могущественной Российской империи

Фото: Русская семерка Русская семерка

Переоценка могущества

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Николай I был убежден в непобедимости Российской империи. Успешные военные операции на Кавказе, в Турции и Средней Азии породили у российского императора амбиции по отделению балканских владений Османской империи, а также веру в могущество России и её способность претендовать на гегемонию в Европе. Барон Штокмар, друг и воспитатель принца Альберта, мужа королевы Виктории в 1851 году писал: «Когда я был молод, то над континентом Европы владычествовал Наполеон. Теперь дело выглядит так, что место Наполеона заступил русский император и что по крайней мере в течение нескольких лет он, с другими намерениями и другими средствами, будет тоже диктовать законы континенту». Примерно так думал и сам Николай. Ситуацию усугубляло и то, что он был всегда окружен льстецами. Историк Тарле писал о том, что в начале 1854 года в Прибалтике в дворянских кругах распространялось в многочисленных экземплярах стихотворение на немецком языке, в первой строфе которого автор обращался к царю со словами: «Ты, у которого ни один смертный не оспаривает права называться величайшим человеком, которого только видела земля. Тщеславный француз, гордый британец склоняются пред тобой, пылая завистью, — весь свет лежит в преклонении у твоих ног». Не удивительно поэтому, что Николай I горел амбициями и рвался осуществить свои замыслы, стоившие России тысяч жизней.

Разгул казнокрадства

Расхожей стала история про то, как Карамзина попросили в Европе рассказать в двух словах о ситуации в России, но ему не понадобилось и двух слов, он ответил одним: «Воруют». К середине XIX века ситуация не изменилась в лучшую сторону. Казнокрадство в России приобрело тотальные масштабы. Тарле цитирует современника событий Крымской войны: «В русской армии, стоявшей в 1854–1855 годах в Эстляндии и не бывшей в соприкосновении с неприятелем, большие опустошения производил объявившийся среди солдат голодный тиф, так как командующий состав воровал и оставлял рядовых на голодную смерть». Ни в одной европейской армии ситуация не была такой аховой. Николай I знал о масштабах этого бедствия, но поделать с ситуацией ничего не мог. Так, он был ошеломлен делом директора канцелярии инвалидного фонда Политковского, который украл из бюджета больше миллиона рублей. Масштабы коррупции во время Крымской войны были таковы, что восстановить дефицит казны у России получилось только через 14 лет после подписания Парижского договора.

Отсталость армии

Одним из роковых факторов поражения Российской империи в Крымской войне стала отсталость вооружения нашей армии. Она проявилась ещё в 8 сентября 1854 года во время сражения на реке Альме: русская пехота была вооружена гладкоствольными ружьями с дальностью стрельбы в 120 метров, тогда как англичане и французы имели нарезные штуцеры с дальностью стрельбы до 400 метров. Кроме того, на вооружении русской армии были орудия с различными калибрами: 6—12-фунтовые полевые пушки, 12— 24-фунтовые и пудовые осадные единороги, 6,12,18,24-и 36-фунтовые бомбовые пушки. Такое количество калибров значительно осложняло снабжение армии боеприпасами. Наконец, у России практически не было паровых кораблей, а парусные корабли пришлось затопить у входа в Севастопольскую бухту, что было, очевидно, крайней мерой сдерживания противника.

Негативный образ России

В годы правления Николая I Российская империя стала претендовать на звание «жандарма Европы». В 1826-1828 годах к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства, на следующий год, после войны с Турцией, к России было присоединено восточное побережье Черного моря и устье Дуная. Продожалось и продвижение России в Средней Азии. К 1853 году русские вплотную подошли к Сыр-Дарье.

Также Россия выказывала серьезные амбиции в Европе, что не могло не раздражать европейские державы. В апреле 1848 года Россия и Турция Балтилиманским актом ликвидировали автономию Дунайских княжеств. В июне 1849 года при помощи 150-тысячной русской экспедиционной армии была подавлена венгерская революция в Австрийской империи. Николай I уверовал в свое могущество. Его имперские амбиции превратили Россию в жупел для передовых европейских держав. Образ агрессивной России стал одной из причин сплочения Британии и Франции в Крымской войне. Россия стала претендовать на гегемонию в Европе, что не могло не сплотить европейские державы. Крымскую войну принято считать «предмировой».

Россия оборонялась на нескольких фронтах - в Крыму, в Грузии, на Кавказе, Свеаборге, Кронштадте, на Соловках и Камчатском фронте. Фактически Россия воевала в одиночку, на нашей стороне выступали незначительные болгарские силы (3000 солдат) и греческий легион (800 человек). Настроив всех против себя, проявляя ненасытные амбиции, по факту Россия не обладала запасом мощности, чтобы противостоять Англии и Франции. Во время Крымской войны в России ещё не было понятия о пропаганде, тогда как англичане вовсю использовали свою пропагандистскую машину для нагнетания негативного образа русской армии.

Провал дипломатии

Крымская война показала не только слабость российской армии, но и слабость дипломатии. Мирный договор был подписан 30 марта 1856 года в Париже на международном конгрессе с участием всех воевавших держав, а также Австрии и Пруссии. Условия мира были для России откровенно невыгодными. По условиям договора Россия возвращала Турции Карс в обмен на Севастополь, Балаклаву и другие города в Крыму, захваченные союзниками; уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Черное море объявлялось нейтральным, но Россия и Турция не могли там держать военный флот. Россия и Турция могли только содержать по 6 паровых судов по 800 т. и 4 судна по 200 т. для несения сторожевой службы.

Подтверждалась автономия Сербии и Дунайских княжеств, но верховная власть турецкого султана над ними сохранялась. Подтверждались ранее принятые положения Лондонской конвенции 1841 года о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для военных судов всех стран, кроме Турции. Россия обязывалась не сооружать военных укреплений на Аландских островах и в Балтийском море. Покровительство турецким христианам было передано в руки «концерна» всех великих держав, то есть Англии, Франции, Австрии, Пруссии и России. Наконец, трактат лишал нашу страну права защиты интересов православного населения на территории Османской империи.

Невежество Николая I

Многие историки связывают главную причину поражения в Крымской войне с фигурой императора Николая I. Так, русский историк Тарле писал: “Что касается слабых его сторон как руководителя внешней политики империи, то одной из главных - была его глубокая, поистине непроходимая, всесторонняя, если можно так выразиться, невежественность”. Русский император совсем не знал жизни в России, он ценил палочную дисциплину, а любое проявление самостоятельного мышления им пресекалось. Федор Тютчев так писал о Николае I: «Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах». Таким образом, можно сказать, что Крымская война, обернувшаяся катастрофой для России, была вызвана личными амбициями императора, склонного к авантюрам и стремящегося максимально расширить границы своей власти.

Амбиции пастыря