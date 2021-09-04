Что стало с подружками невесты принцессы Дианы

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году стала свадьбой века – на нее было потрачено почти 3 миллиона фунтов стерлингов, а за трансляцией следило 750 миллионов человек. Весь мир, затаив дыхание, наблюдал за невестой в платье с восьмиметровым шлейфом.

Фото: Legion-media Legion-media

Но без внимания не остались и ее юные подружки с букетами цветов в руках. Их было пятеро: Леди Сара Армстронг-Джонс, Клементина Хамбро, Индия Хикс, Сара-Джейн Гасели и Кэтрин Кэмерон.

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Рассказываем, как сложилась жизнь подружек принцессы Дианы 40 лет спустя.

Леди Сара Чатто (57 лет)

Сара Армстронг-Джонс была самой взрослой подружкой невесты – на момент свадьбы племяннице королевы Елизаветы II было 17 лет.

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После венчания Дианы и Чарльза она уехала учиться в Индию, а заодно помогать отцу снимать там фильм «Путешествие в Индию». На съемках она познакомилась с актером Дэниелом Чатто, за которого в 1994 году вышла замуж и родила двоих сыновей – Сэмюэля и Артура.

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У Сары есть и крестный сын – принц Гарри. Сейчас Чатто профессиональная художница, ее картины постоянно выставляются в лондонской галерее Redfern.

Индия Хикс (53)

Крестной дочери принца Чарльза было 13 лет, когда ее выбралина роль цветочницы Дианы. Ничего удивительного, что почетная роль досталась именно Индии, – ее мать Памела Хикс была фрейлиной королевы Елизаветы II.

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Повзрослев, девушка сначала стала фотографом, а потом оказалась по другую сторону объектива и работала моделью. На счету Индии рекламные кампании для Ralph Lauren, J. Crew и Tod’s.

После завершения карьеры модели Хикс, следуя по стопам своего отца Найтингейла, стала дизайнером интерьеров (она даже опубликовала несколько книг по дизайну), а потом креативным директором онлайн-магазина Crabtree and Evelyn.

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Сейчас живет на Багамах вместе со своим женихом Дэвидом Флинт Вудом (с которым они вместе уже 25 лет) и их пятью детьми, один из которых приемный, и нежно хранит венок, который был на ней в день бракосочетания Виндзоров.

Клементина Хамбро (45)

Пятилетняя правнучка Уинстона Черчилля была самой юнойцветочницей на свадьбе и по совместительству воспитанницей Дианы в детском саду Young England, где будущая принцессаработала учителем.

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Именно Клементину Диана взяла на руки, когда та ударилась головой и плакала после церемонии, – этот милый кадр до сих пор считается одним из самых трогательных моментов свадьбы. В одном из ток-шоу она рассказала о своем непосредственном участии в церемонии:

«Я помню, что очень устала. Но была горда своим участием, хотя на самом деле я едва ли представляла, что происходит».

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Хамбро окончила театральную школу, но актерская карьера унее не задалась. Потом она устроилась в аукционный дом Christie’s и в 2006 году вышла замуж за адвоката Орландо Фрейзера, которому родила четверых детей. Сейчас Клементина ведет спокойный образ жизни и пишет книги о садоводстве.

Сара-Джейн Гасели (51)

11-летней Гасели честь стать подружкой невесты досталасьблагодаря отцу. Ник Гасели был дрессировщиком скаковых лошадей и частенько занимался верховой ездой с принцем Чарльзом.

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Сара-Джейн была очень близка с Дианой и даже, по словам инсайдеров, считала принцессу своей старшей сестрой.После того как Гасели уехала учиться за границу, они часто переписывались. Но со временем общаться стали реже: Диана была увлечена королевскими обязанностями и воспитанием сыновей, а Сара-Джейн путешествовала с благотворительнымимиссиями. Позже она вышла замуж за продюсера Пола Эндрюса. У пары двое детей, и они живут на два дома, один из которых находится на Барбадосе, а другой в Лондоне.

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Есть и то, о чем Сара-Джейн горько жалеет: в 1999 году онапродала свое платье подружки невесты брату Дианы графу Спенсеру за 11 тысяч фунтов.

Кэтрин Кэмерон (47)

Дочери подруги принца Чарльза Леди Сэсил было шесть, когдаона стала частью торжества. Из всех подружек невесты о Кэтрин известно меньше всего.

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