Загадка Джобса, которую он задавал на собеседовании в Apple

В 1997 году руководство компании Apple вернуло Стива Джобса , его представили как "советника председателя". Без него компания несла значительные убытки, поэтому Джобс после возвращения перевернул работу компании. Начались значительные кадровы перестановки.

За период восстановления компании было уволено много сотрудников. Спустя несколько лет, они рассказали, что происходило на повторных собеседованиях с главой компании. Джобс задавал вопрос, и если человек не давал правильный ответ, его увольняли.