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Загадка Стива Джобса, которую он задавал на собеседовании в Apple

Мария Каткова
2 часа назад

В 1997 году руководство компании Apple вернуло Стива Джобса, его представили как "советника председателя". Без него компания несла значительные убытки, поэтому Джобс после возвращения перевернул работу компании. Начались значительные кадровы перестановки.

Загадка Джобса, которую он задавал на собеседовании в Apple
Фото: Legion-media.ruLegion-media.ru

За период восстановления компании было уволено много сотрудников. Спустя несколько лет, они рассказали, что происходило на повторных собеседованиях с главой компании. Джобс задавал вопрос, и если человек не давал правильный ответ, его увольняли.

"Что вы будете делать, если вас уменьшат до размеров 5-центовой монеты и бросят в блендер, который включат через 30 секунд"

На ответ сотруднику отводили минуту. Существует четыре варианта ответа, которые устраивали главу компании.

  1. Я выпрыгну из блендера до того, как он начнет работать. Этот вариант ответа считался наиболее правильным, так как тут человек использовал свои знания физики. Его плотность осталась та же, несмотря на размер, а значит он мог выбраться из блендера, выпрыгнув из него. Как, например, блоха или другое насекомое.
  2. Я лягу на дно, чтобы лезвие вращалось надо мной.
  3. Я залезу на вершину оси вращения и подожду там, пока выключат блендер.
  4. Буду использовать штрихи измерения как лестницу.
Истории,Стив Джобс,Apple,
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