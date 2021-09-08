Какой народ России считает себя потомками Чингисхана

Казалось бы, потомками древних монголо-татар должны быть, в первую очередь, два современных народа – монголы и татары - но не все так просто в истории.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Кто такие монголо-татары?

Видео дня

Историки считают, что сначала речь шла только о монголах. В XI-XIII веках они занимали примерно ту же территорию, что и нынешняя Монголия. Монголы вели кочевой образ жизни и подразделялись на несколько племен. Самыми многочисленными из них были меркиты, тайгиты, найманы и кэриты. Во главе каждого племени стояли богатуры (в переводе на русский – «богатыри») и нойоны (господа).[С-BLOCK]

Государства у монголов не было до прихода Чингисхана (Тэмуджина), который сумел объединить под своей властью все многочисленные кочевые племена. Собственно, тогда и возникло слово «монголы». Их государство называлось Могул – «большой», «здоровый». Одним из основных занятий кочевников, помогающим им добывать материальные блага, всегда являлся разбой. Прекрасно организованное войско Чингисхана занялось грабежом и захватом соседних земель и преуспело в этом. К 1227 году под контролем Чингисхана находилась огромная территория - от Тихого океана до Каспийского моря.

Во второй четверти XIII столетия на половецких, северокавказских и крымских землях, а также на территории Волжской Булгарии возникло монгольское государство Золотая Орда, существовавшее фактически с 1242-го по 1502 годы. Его основал внук Чингисхана хан Батый. Большинство населения Орды составляли представители тюркских народов.

Как монголы превратились в татар?

Татарами монголов стали со временем называть европейцы. На самом деле так называли поначалу всех жителей Азии – «земли Тартар». Тат Ар – так именовали все народы, которые там обитали. Хотя в наше время татарами себя именуют в основном потомки волжских булгар. Но и их земли в свое время завоевал Чингисхан.

Вот как описывал их посланник Папы Римского Плано Карпини: «Татары были небольшого роста, широкоплечие, бритые наголо с широкими скуластыми лицами, ели они различное мясо и жидкую кашу из проса. Любимым напитком был кумыс (лошадиное молоко). Мужчины у татар присматривали за скотом, были превосходными стрелками и наездниками. Хозяйство же лежало на женщинах. У татар было многоженство, каждый имел столько жен, сколько мог содержать. Жили они в кибитках-юртах, которые легко разбирались».

На Руси монголов тоже звали татарами. В эпоху Золотой Орды русские князья нередко из политических соображений женились на дочерях и родственницах татарских ханов. Их потомки наследовали княжескую власть, так что практически у всех русских правителей и аристократов есть татарские корни.

Где искать потомков Чингисхана?

Есть свидетельства, что до эпохи Чингисхана большинство монгольских кочевников обладали европеоидными чертами. Даже у самого Чингисхана, по описаниям, были светлые волосы, глаза и борода. Но в процессе завоевания монголы смешивались с народами покоренных ими земель, что способствовало формированию новых этносов. В первую очередь, это собственно монголы, затем крымские, сибирские и казанские татары, башкиры, казахи, киргизы, частично узбеки, туркмены, осетины, аланы, черкесы. Затем уральские ханты и манси, сибирские коренные народы - буряты, хакасы, якуты. В генотипе всех этих народов присутствуют черты, которые принято называть монголоидными. Не исключено также, что кровь монголо-татар течет в современных японцах, китайцах, корейцах. Впрочем, исследователи считают, что у тувинцев, алтайцев и хакасов, к примеру, тип внешности ближе к европеоидному, чем у восточных народов. И это может служить косвенным подтверждением «европеоидности» предков монголо-татар. Есть также версия, что и многие европейские нации имеют монгольские корни. Это болгары, венгры и даже финны.

На территории России есть народ, представители которого считают себя прямыми потомками Чингисхана, - это калмыки. Они утверждают, что их предки были чингизидами – элитой при дворе Чингисхана. Некоторые калмыцкие роды якобы происходят от самого Чингисхана или же его ближайших родственников. Хотя, по другой версии, калмыцкая конница просто служила чингизидам. Но кто может теперь сказать наверняка?