Зачем казакам нужен такой длинный чуб

По длинному чубу и усам однозначно можно определить запорожского казака. Далее идет серьга в ухе, красные шаровары и сабля, но это уже второстепенные вещи. "Рамблер" выяснил, для чего казакам нужен такой длинный чуб.

Существует несколько теорий возникновения необычной казачьей прически. Историки считают, что издавна она была знаком власти, принятым в роду киевских князей. А князь Святослав, который был знаменит своими военными успехами, был больше всего похож на казака. В свое время его описал Лев Диакон.

"... был среднего роста, с густыми бровями и голубыми глазами, с плоским носом, с бритою бородою и длинными висячими усами. Голова его была совсем голая, только на одной её стороне висел локон волос, означающий знатность рода... В одном ухе у него висела золотая серьга, украшенная карбункулом и двумя жемчужинами", - так Лев описывал Святослава.

Зачастую можно встретить утверждение, что длинный чуб имел право носить только опытный казак, который хоть раз побывал в реальном бою. Также существует мнение, что по длине чуба можно определить, насколько казак успешен. То есть, чем длиннее прядь волос, тем выше статус у казака. Например, писари подобную прическу носить не могли и стриглись "под горшок".

Однако сами казаки верили, что "за чуб милостивый Бог мог вытащить казака из котла в аду". В народе говорят, что волосы должны свисать непременно на левую сторону, чтобы казак постоянно "смахивал" оттуда беса.