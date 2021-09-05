Девушка сходила на свидание с тренером и изменила свою жизнь

«Я выходила каждое утро и совершала 45-минутную прогулку быстрым шагом натощак перед завтраком и подсчитывала свои калории. Я продолжала угощать себя каждый день и делила потребляемые калории на две части: 80 процентов из хорошей здоровой пищи и примерно 20 процентов из лакомств», — сказала Робертс. Она добавила, что каждый день ела шоколад, который утолял ее тягу к вредной пище.