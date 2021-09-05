Девушка сходила на свидание с тренером и изменила свою жизнь

Британка Ребекка Робертс сходила на свидание с фитнес-тренером и решила кардинально изменить свою жизнь. Она решила худеть и сбросила 57 килограмм.
Робертс познакомилась с кавалером Полом в приложении для знакомств Plenty of Fish в 2016 году. Тогда Ребекка ростом 195 сантиметров весила почти 190 килограмм. Бывшая регбистка набрала лишний вес после серьезной травмы спины. Спорт пришлось бросить и ограничить физическую активность.
Пол пообещал Робертс помочь с проблемами со спиной, поэтому их первая встреча прошла в тренажерном зале.
«Он подумал, что я сильная, и у меня есть потенциал», — вспомнила девушка.
Парень составил для девушки индивидуальную программу, по которой она начала приходить в форму.
«Я выходила каждое утро и совершала 45-минутную прогулку быстрым шагом натощак перед завтраком и подсчитывала свои калории. Я продолжала угощать себя каждый день и делила потребляемые калории на две части: 80 процентов из хорошей здоровой пищи и примерно 20 процентов из лакомств», — сказала Робертс. Она добавила, что каждый день ела шоколад, который утолял ее тягу к вредной пище.
По словам 26-летней девушки, при похудении важно не морить себя голодом и не ограничивать себя в любимой еде. Она считает, что лучше потреблять эти продукты, но в умеренных количествах.
В настоящий момент героиня истории намеревается принять участие в конкурсе «Самая сильная женщина мира». Для этого Робертс, занимается кардио, трижды в неделю ходит на силовые тренировки, которые длятся по шесть часов.
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