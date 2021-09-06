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Рыбак выловил редчайшего синего омара и решил отпустить

Lenta.ru
12 минут назад

47-летний шотландец поймал редчайшего синего омара недалеко от города Абердин и решил отпустить его. Об этом сообщает Metro.

Рыбак выловил редчайшего синего омара и решил отпустить
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рики Гринхау проверял садки в четверг, 2 сентября, когда заметил необычное ракообразное. Мужчина рассказал, что рыбачит в районе Абердина уже больше 30 лет, но ему впервые попалось такое удивительное животное.

Гринхау пояснил, что обычный омар весом в полтора килограмма стоит около 25 фунтов стерлингов (около 2,5 тысяч рублей), однако синий будет стоить намного дороже — шанс выловить синего омара оценивается примерно один на два миллиона.

Тем не менее Гринхау не собирается продавать выловленное ракообразное.

«Дело не в деньгах. Он должен жить дальше. Я позвоню в местный океанариум, а если они его не возьмут, просто выпущу обратно», — поделился планами мужчина.

Омары синего цвета появляются в результате генетической мутации — у таких особей в чрезмерных количествах вырабатывается ответственный за синюю окраску протеин. Рыбаки считают голубых омаров добрым предзнаменованием и обычно не едят их.

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