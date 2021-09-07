«Шок для всех»: как гибель «Локомотива» изменила жизнь Ярославля

7 сентября 2011 года, через несколько секунд после взлета разбился Як-42, на борту которого находилась хоккейная команда ярославского «Локомотива». Вместе с игроками тем рейсом из Ярославля в Минск отправились представители тренерского штаба и администрации, врач и массажисты — всего 37 человек. Погибли все пассажиры и семь членов экипажа, выжил только бортинженер Александр Сизов. Трагедия потрясла всю Россию, но настоящим шоком она стала для жителей Ярославля. Как переживали случившееся люди, знавшие каждого игрока в лицо? Что происходило в городе в те дни и что напоминает о трагедии сегодня? Каким запомнили тот «Локомотив» его болельщики? Самые горькие, тревожные и светлые воспоминания — в материале «Ленты.ру».

Фото: Михаил Джапаридзе / AP Михаил Джапаридзе / AP

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В сезоне-2011/2012 ярославский «Локомотив» должен был стать одним из фаворитов Кубка Гагарина. Первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предстояло сыграть на выезде с минским «Динамо». Встреча была назначена на 8 сентября. Прибыть в Белоруссию российский клуб собирался накануне вечером. Вылетала команда из ярославского аэропорта Туношна самолетом Як-42 авиакомпании «Як Сервис». Этим бортом хоккеисты пользовались и раньше. Погода в тот день была летная.

«Локомотив» вез на матч основной состав: на борту были 26 игроков (19 россиян и семь легионеров), тренерский штаб из четырех специалистов во главе с канадцем Брэдом Маккриммоном, врач, четыре массажиста, администратор и методист. Экипаж насчитывал восемь человек.

Самолет оторвался от земли, но не смог набрать высоту. Спустя несколько секунд Як задел крылом мачту радиомаяка, деревья и рухнул на берег реки Туношонка. Позднее было установлено, что авария произошла из-за ошибки экипажа. Все, кто был на борту, за исключением хоккеиста Александра Галимова и бортинженера Александра Сизова, погибли на месте. Галимов был в сознании, когда его забирала скорая помощь, однако он получил ожоги 80 процентов тела и на пятый день умер в больнице. Сизов перенес сложную операцию, провел несколько дней в реанимации и выжил. Вскоре после выздоровления он дал несколько коротких комментариев и с тех пор избегает общения с прессой.

РИА Новости

После того как о трагедии объявили по телевидению, на улицах Ярославля началась поминальная акция, собравшая, по разным подсчетам, от 10 до 12 тысяч человек. С 9 сентября в Ярославской области был объявлен трехдневный траур. Церемония прощания с погибшими прошла на домашнем стадионе «Локомотива», «Арене 2000». На ней присутствовали около 100 тысяч человек. На матч, который должен был пройти в Минске, не сдали ни одного билета.

Матч открытия сезона КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом», который проходил в Уфе вечером 7 сентября и был прерван новостью о трагедии, отменили. С минуты молчания начались все встречи 23-го тура чемпионата России по футболу. С траурными повязками вышли на площадку сборные России по баскетболу и волейболу. Несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было сыграно в память о «Локомотиве». Соболезнования близким выразили национальные спортивные федерации десятков стран. А футболисты испанской «Севильи» перед матчем с «Реал Сосьедадом» появились на поле в футболках с эмблемой «Локомотива» и словами: «Севилья скорбит вместе с русским народом».

Почти сразу стало известно, что «Локомотив» воссоздадут. По мнению главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка, возрожденная команда должна служить памятником трагическим событиям. Уже спустя четыре месяца ярославцы сыграли первый матч в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), а в новом сезоне вернулись в КХЛ. В этом году 7 сентября, десять лет спустя, ярославский «Локомотив» сыграет на «Арене 2000» с минским «Динамо».

«Лента.ру» поговорила с ярославцами, которые болели за «Локомотив» десять лет назад, смотрели матчи с трибун и знали все об игроках. Они рассказали о том роковом дне и о том, какой осталась команда в их памяти.

«Город замер. Шок был даже у тех, кто не связан с хоккеем»

Никита, осенью 2011 года — восьмиклассник: С хоккеем меня познакомили дедушка и отец, которые болеют за команду еще со времен, когда она называлась «Торпедо» (клуб был переименован в «Локомотив» в 2000 году — прим. «Ленты.ру»). В детстве меня часто брали на игры. Лет в пять или шесть я уже знал про «Локомотив», ждал, когда мы пойдем на очередной матч.

Больше всего запомнилась пятая встреча против «Атланта» в последнем сезоне для того состава «Локомотива». Мы проигрывали 0:3 в серии, зацепили одну игру на выезде и теперь играли дома. Дошло до овертайма, а там Иван Ткаченко забил в падении. Эмоции были невероятные! Прошло уже больше десяти лет, но я иногда пересматриваю этот матч. Мурашки до сих пор, особенно в концовке.

В день трагедии я был на базе «Локомотива» на тренировке по теннису. Мы часто занимались там. Помню, сотрудники базы вызвали нашего тренера, а когда он вернулся, на нем не было лица. Он и сообщил нам эту новость. Тренировку прервали, нас отправили домой.

Первая реакция — шок и непонимание. В Ярославле многие ребята проходили через хоккейную школу «Локомотива», многих игроков знали близко. В первые часы мы не могли поверить в произошедшее и просто ждали новостей. Город замер. Шок был даже у тех, кто не связан с хоккеем.

Выходишь на улицу — и видишь взрослых мужчин, которые просто плачут. Люди стали собираться вместе, но никто ничего не говорил.

Все просто молчали, максимум — уточняли информацию о выживших. Было ощущение, что горе охватило весь Ярославль, и это продолжалось несколько дней. Идешь по городу, каждый третий — с шарфом «Локомотива», практически все смотрят в пол.

Мне кажется, осознание случившегося пришло ближе к 10 сентября, когда более 100 тысяч человек (при населении менее 600 тысяч) пришли попрощаться с командой. Многие воспринимали гибель команды как потерю части города или самих себя.

РИА Новости

На первую игру воссозданного «Локомотива» мы с отцом решили не ходить, посмотрели ее по телевизору. Тогда это казалось слишком сложным, все же прошло совсем мало времени.

Сегодня о трагедии в Ярославле напоминают стадион и мемориал перед ним. Ну и, конечно, гудки автомобилей в 16:00 в этот день по всему городу. Первые несколько лет это было самым запоминающимся моментом.

7 сентября 2012 года состоялся «Марш тишины», когда несколько десятков тысяч человек прошли по Московскому проспекту до арены. Знаю, что многие приходят на Леонтьевское кладбище к мемориалу команды. В Ярославском теннисном клубе каждый год проходит турнир памяти команды, так как Александр Беляев и Андрей Зимин были членами этого клуба.

«По всему городу зажигали свечи»

Кирилл, следит за «Локомотивом» с детства: Мой дед обожает хоккей, любовь к «Локомотиву» у меня от него. Если говорить про любимых игроков того состава, одного выделить не смогу. Были и звезды мирового уровня у нас — Павол Демитра, Карел Рахунек, Йозеф Вашичек. Еще любимчиком у всех был и есть Иван Ткаченко. Он навсегда капитан той команды, земляк, всем сердцем любил клуб и болельщиков.

В день катастрофы я был на работе. Сначала мне кто-то написал о случившемся, я не поверил. Вокруг стали говорить об этом, и хотя подтверждения не было, волнение поднималось. А потом по телевизору официально объявили о трагедии. Это просто шок был для всех.

Мне поступало очень много звонков и сообщений с соболезнованиями, так как все знали, что я люблю клуб. Вечером мы собрались компанией, по всему городу в разных местах зажигали свечи, рядом с символами «Локомотива» лежали цветы. На улице было очень много людей — кто просто молчал, кто вытирал слезы. Горе захлестнуло и всю область, и соседние регионы. Везде был траур, это было очень больно для всех...

РИА Новости

Воспитанники спортивной школы «Локомотива» во время минуты молчания на церемонии-реквиеме в ярославском ледовом дворце «Арена 2000». Фото: Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

У «Арены 2000» слева от входа вывесили очень большого размера портреты всех ушедших ребят. По сей день перед каждой игрой люди несут к ним цветы. Перед входом установили памятник «Хоккейное братство». Он состоит из 37 клюшек — по количеству погибших игроков и сотрудников клуба. Сбоку и сверху он напоминает птицу. Почти все хоккейные команды, которые приезжают к нам на матчи, посещают кладбище и могилы ребят. Очень много машин и сегодня ездит по городу с памятной символикой.

Я ходил на первую игру воссозданного «Локомотива». Были полные трибуны. До начала встречи прошла минута молчания, показывали ролики, посвященные команде. Мурашки по коже и слезы на лицах были у всех в тот момент — непередаваемые чувства...

«И сейчас не могу до конца осознать, что произошло»

Николай, болеет за «Локомотив» более 20 лет: Мы приехали в Ярославль всей семьей в январе 2000 года. Я тогда уже хоккей смотрел, но болел почему-то за ЦСКА. А тут увидел игру «Локомотива», и мне до того понравилось, что каждый матч был просто как праздник. И тогда как раз «Арена 2000» открылась — впечатления невероятные!

После того как я впервые попал на матч «Локомотива», домашние игры практически не пропускал. Мы ходили с сыном и невесткой, внучку брали с собой. На арене были игровые комнаты, мы ее там оставляли. А если я уезжал в командировку, делал так: идет трансляция, жена включает телефон, кладет у телевизора, а я на том конце слушаю комментатора. На выездные матчи ходил раза три или четыре — в Череповце. Был там по работе и на хоккей попадал. А специально чтобы ездить — один раз в Москву, когда играли с ЦСКА.

Кто из того состава мой любимый игрок? Александр Галимов. Человек с открытой душой. Я с ним лично знаком был, с его отцом мы вместе работали. И на охоту с ними ездили, Галимов был заядлый охотник. А из легионеров очень нравились Карел Рахунек и Йозеф Вашичек.

В день трагедии я работал, сидел в кабинете. Тут секретарь заходит и говорит: «С "Локомотивом" что-то случилось». А я знал, что они в этот день должны были лететь в Минск на игру. Включили телевизор, там сказали, что авиакатастрофа произошла. Как на грех, у меня дача от места падения самолета метрах в двухстах...

РИА Новости

Я участвовал в прощании на «Арене 2000». Был в зале и когда Путин прилетел. Какая была погода в то утро — просто не передать. Холодно, дождь, слякоть, будто и небо плакало по хоккеистам. На улицу вышли тысячи людей, все со слезами на глазах. Очень тяжелое состояние. На кладбище Леонтьевское я, к сожалению, не попал, доступ туда был ограничен. Пускали только родственников, прессу, делегации разные. А после я много раз бывал и там у мемориала, и в Туношне, где стела.

Я и сейчас не могу до конца осознать, что эта команда пропала. Вот знак, который у хоккеистов на груди, — такой же, только больше в несколько раз, у меня на заднем стекле машины. Это вот, считайте, десять лет он там.

Сейчас на хоккей я не хожу. Близко принимаю к сердцу, если команда проигрывает — у меня давление поднимается. Хоккей хоккеем, а инфаркт схватить не хотелось бы. Дома смотрю по телевизору, и если проигрывают — переключаю на другой канал.

Ко мне приезжал с Дальнего Востока товарищ, мы вместе работали. Так куда мы его водили, что показывали? Ну город, храмы, понятно, а еще? «Арену 2000», Леонтьевское кладбище, Туношну — место трагедии. В остальной-то части города ничего о той команде и катастрофе не напоминает. Те, кто не местные, могут даже не знать. Турниров в память о команде не проводят, атрибутики с тем составом нет. Мне трудно сказать, почему так получается, это зависит от руководства команды, спонсоров, администрации области.

Но в памятную дату тысячи людей идут к кладбищу — не только ярославцы, из соседних областей тоже приезжают...

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Мы помним.

Карел Рахунек, защитник.

Александр Галимов, нападающий.

Йозеф Вашичек, нападающий.

Павол Демитра, нападающий.

Иван Ткаченко, нападающий, капитан команды.

Брэд Маккриммон, главный тренер.

Николай Кривоносов, тренер по физической подготовке.

Юрий Бахвалов, массажист.

Евгений Куннов, массажист.

Андрей Соломенцев, командир воздушного судна.

Игорь Жевелов, второй пилот.

Елена Сарматова, бортпроводница.

Надежда Максумова, бортпроводница.

Елена Шалина, бортпроводница.