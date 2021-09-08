Как нацисты использовали золото рейха

В годы Второй мировой войны экономическую помощь Германии оказывали даже нейтральные страны, а прямыми союзниками Гитлера стали пять независимых европейских государств. Почему многие европейские государства выступили на стороне Гитлера? Какую помощь Германии оказывали нейтральные страны? И как нацисты использовали украденное золото? Будем искать ответы на эти вопросы вместе с телеканалом «История».

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Финансовые лабиринты

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За годы Второй мировой войны нацисты награбили свыше восьмисот тонн золота, больше половины которого было украдено из банков Бельгии, Голландии, Венгрии, Италии и Люксембурга. Большая часть награбленного золота хранилась на счетах в Швейцарском национальном банке. После войны часть золотого запаса рейха была выведена со швейцарских счетов и до сих пор находится в розыске.

В декабре 1997 года в Лондоне состоялась международная конференция, целью которой стало расследование громкого скандала, связанного с деятельностью швейцарских банков в годы Второй мировой войны. Сотрудник Швейцарского национального банка Мишель Мейли обнаружил, что его коллеги массово уничтожали сведения о старых счетах, которые были открыты накануне войны. На них поступали деньги от конфискаций и продаж имущества, которое нацисты отбирали у евреев по всей Европе. Большую часть сведений о преступных счетах банк уничтожил, однако Мейли удалось собрать две папки документов, которые стали неопровержимым доказательством того, что швейцарские банкиры напрямую участвовали в преступлениях нацистского режима и оказывали ему важные финансовые услуги.

В 2009 году в Германии была создана независимая комиссия международных экспертов. Ей предстояло изучить, за счет чего финансировалась нацистская Германия, и где оказалось золото нацистской партии после окончания войны. Официально это расследование так и не было завершено. Однако было установлено, что в период с 1933 по 1945 год треть военного бюджета Германии составляли награбленные деньги, а промышленная и сырьевая база Третьего рейха в годы войны развивалась в основном за счет нещадной эксплуатации экономики оккупированных стран. Стоит отметить, что парк автомобильной техники гитлеровской Германии в первые годы войны состоял в большинстве своем из французских автомобилей. Также был использован потенциал чешских оборонных производств, которые поставляли нацистам военную технику, боеприпасы и стрелковое оружие.

План Гитлера

Придя к власти, Гитлер постепенно отменил все основные ограничения, связанные с производством вооружений, которые были наложены на Германию после Первой мировой войны. Начиналось активное возрождение немецкой военной промышленности. Для проведения реформ нацистам нужны были колоссальные суммы денег. Германия не обладала богатым золотовалютным резервом, в стране не было сырья, которое можно было бы продать. Где взять миллиарды рейхсмарок и не допустить при этом роста инфляции? Ответ на этот вопрос был найден министром экономики Германии Ялмаром Шахтом.

Шахт предложил ввести в стране две параллельные денежные системы, одна – для немецкого народа, другая – для военной экономики. Теперь расчеты между германскими промышленниками велись специальными векселями Рейхсбанка, которые в будущем должны были быть возмещены государством. Немецкая военная промышленность получила колоссальный приток государственных инвестиций. Эти деньги вернули к жизни еле державшиеся на плаву военные предприятия. Среди них был крупный производитель авиационных двигателей – концерн «BMW» – «Баварские моторные заводы» - принадлежавший промышленнику Гюнтеру Квандту. В короткий срок обогатились и другие крупные монополии, которые быстро поглотили мелкие и средние фирмы.

Промышленный концерн Сименса на протяжении всей войны в огромных количествах производил авиационные моторы, радары, электрическое оборудование для немецкой армии и флота. Производитель автомобилей «Mercedez-Benz» концерн «Daimler-Benz» снабжал вермахт разнообразной военной техникой. Дружен с Гитлером был и основатель компании «Фольксваген», немецкий инженер и конструктор Фердинанд Порше. Он принимал участие в разработке тяжелых танков «Тигр» и «Маус».

Ценные бумаги рейхсбанка выдавались только военным заводам. Для финансирования легкой промышленности немцы активно привлекали зарубежные кредиты. К 1939 году по объему промышленного производства Германия вышла на первое место в Европе и второе в мире после США.

За пять предвоенных лет валовый внутренний продукт страны вырос более чем в 2 раза, а рост военного производства увеличился в 10 раз. Если в 1931 году в стране было выпущено всего 13 самолетов, то 1939-м — 8295. Одной из важных инициатив Гитлера того времени было улучшение уровня жизни немецких рабочих. Он обязал государство выплачивать фиксированные суммы семьям за рождение детей. Кроме того, Фюрер считал, что каждый немецкий работник должен иметь автомобиль ценой 990 марок. Однако все социальные льготы распространялись исключительно на немецкое население Германии.

В 1935 году Гитлер выпустил указ, согласно которому провозглашал всех евреев, славян и другие народы Европы расово-неполноценными. Им было категорически запрещено занимать руководящие позиции, вступать в брак и открывать собственный бизнес.

Решение долговых проблем

К началу 1939 года государственный долг Германии составил 47 миллиардов рейхсмарок. Гитлеру необходимо было срочно пополнить золотовалютный резерв страны. Необходимость пополнения золотого запаса страны стала прямой причиной оккупации Чехословакии в 1938 году и включения Австрии в состав Германии.

Гитлеровцы конфисковали все золото из банков захваченных стран, но государственный долг Германии только рос и к лету 1939 года составил 60 миллиардов рейхсмарок. Фюрер начал планировать новую военную кампанию, и 1 сентября гитлеровские войска вторглись на территорию Польши.