Как в СССР с помощь обычного зонта ограбили банк

Пятого августа 1977 года состоялось самое крупное ограбление в советской истории. Два гражданина совершили его в отделении Госбанка в Ереване. И удалось им это сделать с помощью обычного детского зонта. "Рамблер" расскажет подробнее эту историю.

Ограбление совершили двоюродные братья Николай и Феликс Калачян. У первого было довольно тяжелое детство. В подростковом возрасте он бросил школу и убежал из дома, временно проживая с цыганами и занимаясь мелким криминалом. Феликс же все добропорядочный образ жизни. Он был женат, у него подрастали двое детей. Феликс также занимался спортивной гимнастикой, заслужив звание кандидата в мастера спорта. Но в финансовом плане у него не было все хорошо, и поэтому во время одной из встреч с кузеном принял его предложение заняться криминальным ремеслом.

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Вместе они грабили магазины промтоваров. Николай отвечал за разработку операций, а Феликс за их исполнение. Вероятно, братья так и грабили бы магазины и сберкассы, если бы Николай не познакомился с Завеном Багдасаряном, который работал в Госбанке в Ереване и входил в состав комиссии по пересчету купюр. И в какой-то момент новый знакомый братьев заразился идеей ограбления банка, но сам он в этом участвовать не хотел. И тогда Багдасарян предложил эту идею Калачян. И далее он в подробностях обрисовал им план здания, расположение хранилища и другие подобные вещи. За наводку он попросил у братьев 40 тысяч рублей из их будущей добычи.

На протяжении полугода Николай ежедневно ходил к зданию Госбанка и тщательно следил за всеми действиями охраны. В процессе подготовки выяснилось, что в нерабочее время охраны внутри здания нет. К одной из стен здания Госбанка примыкало другое здание. И по замыслу Николая Феликс должен был попасть в это здание, пробить двойную стену и оказаться внутри Госбанка. Как они уже знали, деньги там хранились не в подвальном помещении, а на втором этаже. Сейфа не было, деньги лежали в простых ячейках.

И пятого августа 1977 план стал воплощаться в жизнь. Феликс Калачян проник в здание, чья стена примыкала к Госбанку. С собой у него было более десяти сверл и детский зонт. По плану, Феликс должен был просверлить пол в комнате отдыха персонала, большие куски бетона падали бы на пол хранилища с четырехметровой высоты. Николай посчитал, что они будут издавать слишком громкий звук при падении и привлекут внимание, поэтому уговорил брата взять зонт. Он должен был просверлить небольшое отверстие, просунуть в него зонт и раскрыть, чтобы обломки падали в него.

Однако с самого начала все пошло не по плану. Дело в том, что стены оказались слишком толстые, и чтобы просверлить отверстия в двух стенах, ему бы пришлось потратить очень много времени.

Выбравшийся на крышу Феликс заметил, что одно из окон в комнате отдыха персонала на третьем этаже осталось открытым. И попасть туда ему помогла гимнастическая подготовка. В итоге, он оказался в комнате отдыха, а этажом ниже было хранилище. Вскоре Феликс проделал отверстие диаметров 34 сантиметра, закрепил веревку и спустился в необходимое место. Набив два огромных мешка деньгами, он тут же скрылся. Феликсу Калачяну удалось вынести из банка около полутора миллионов рублей.

Поскольку за историю СССР такого ограбления еще ни разу не происходило. об этом сразу же доложили в Москву, и делом занялись лучшие следователи. Однако даже у них не было ни одной зацепки. Единственное, что они могли сказать в первые дни, это то, что у преступников, по всей видимости, был наводчик из числа персонала банка.

Хоть братья и не оставили следов на месте преступления, большая часть похищенных денег составляла из новых сторублевых купюр, только недавно вышедших в оборот. И все магазины и сберкассы получили инструкцию сообщать о крупных покупках, за которые расплачивались новыми банкнотами. Братья это понимали, и поэтому не спешили тратить деньги.

Через некоторое время Николай придумал, как ему казалось, беспроигрышный способ легализации украденного капитала. Крупные купюры планировалось потратить на облигации государственного займа. А полученные облигации можно было обменять обратно на "живые" деньги, уже не привлекая внимания. Они это сделали в Ташкенте, однако пока там сообразили что к чему и доложили куда надо, их уже и след простыл. Позже они поехали в Москву, где Николай познакомился с москвичкой, которую очаровал, в том числе и недешевыми подарками.

Брат девушки был таксистом. Николай Калачян сказал ему, что планирует пышную свадьбу с его сестрой и у него есть крупная сумма денег, которую он выиграл в карты. Однако у него сейчас нет возможности ее легализовать, поэтому он попросил его купить крупную партию облигаций госзайма. И во время этой операции молодого человека тут же задержали.