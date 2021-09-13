Как пограничники отбили у китайцев советский остров

Несмотря на долгие добрососедские связи между Россией и Китаем, в 1969 году, во время резкого охлаждения отношений, между двумя странами случился вооруженный конфликт из-за острова Даманского, расположенного на реке Уссури.

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Закон обратной силы не имеет

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Самое интересное, что по большому счету остров Даманский, площадь которого составляет меньше одного квадратного километра, а во время паводков вообще полностью скрывается под водой, с хозяйственной точки зрения не был нужен ни одной из двух сторон. По закону он принадлежал СССР, но Китай всячески пытался оспорить его. Дело в том, что на Парижской мирной конференции 1919 года было принято положение, согласно которому граница между государствами, если она проходит по реке, должна была пролегать по центру речного фарватера. В соответствии с этим Даманский следовало бы отдать Китаю, поскольку остров находился ближе к его берегу. Именно данный пункт положения о границе от 1919 года и использовали китайцы в качестве предлога для вооруженного нападения в 1969 года. Правда, руководство Китая, очевидно, не очень внимательно читало Парижское положение, в котором также говорилось, что правило установления границ по руслу рек не распространяется на исторически сложившиеся границы. А поскольку закон обратной силы не имеет, Даманский остался в ведении СССР.

Разведка боем

В Китае, который во второй половине XX века решил расширить свое влияние за счет спорных районов, сопредельных с Тайванем, Индией и СССР, посчитали, что Даманский должен отойти их стране. В 1964 году китайцы предложили Советскому Союзу самолично передать им остров. Но советское правительство наотрез отказалось. В ответ китайцы начали ползучую оккупацию приграничных островов. Советские пограничники регулярно задерживали на островах крестьян с противоположного берега реки, но оружия не применяли. А напрасно. С каждым годом китайцы наглели все больше. Если в 1960-м с островов были выдворены около 100 нарушителей, то в 1962 году их оказалось уже более 5000.

Начались нападения на советские пограничные патрули. Конфликт на Даманском произошел в ночь с 1 на 2 марта 1969 года: 300 солдат китайской армии проникли на остров и приготовились к длительной обороне. Советские пограничники обнаружили нарушителей лишь утром, о чем тут же доложили на погранзаставу «Нижне-Михайловка». Для проверки этих сведений выехали два автомобиля с 32 солдатами под командованием лейтенанта Стрельникова. Китайцам в ультимативной форме было предложено покинуть остров. В ответ прозвучали автоматные выстрелы. Все пограничники погибли на месте. Но стрельбу услышали на соседней заставе. На помощь группе лейтенанта Стрельникова выехал БТР 60ПБ и "ГАЗ-69" с военными. Под давлением огня БТР китайцы были вынуждены отступить. Невосполнимые потери составили: 31 пограничник со стороны СССР и 247 военнослужащих армии Китая.

Огненный град

После тщательного анализа событий 1-2 марта 1969 года в районе острова Даманского советское командование приняло решение усилить местные погранзаставы, а также развернуть неподалеку от острова 135-ю мотострелковую дивизию. При этом необходимо отметить, что в состав дивизии входила не только мощная артиллерия, но и новейшие секретные системы залпового огня БМ-21 «Град». Китайцы не остались в долгу и передислоцировали поближе к острову 24-й пехотный полк численностью до 5000 человек. В том что в ближайшее время будет продолжение военного конфликта, никто не сомневался.

Едва 14 марта 1969 года советские пограничники покинули остров, как его вновь заняли китайцы. Для их выдворения на Даманский были направлены 8 бронетранспортеров с военнослужащими во главе с подполковником Е.И. Яншиным. Китайцы отступили без боя. Но уже на другой день их артиллерия начала массированный обстрел советских позиций, а три роты китайской пехоты атаковали позиции советских пограничников. Их огнем были уничтожены БТР, а также четыре танка Т-62, пытавшиеся по льду зайти в тыл наступавшего врага.

Тем не менее ценой серьезных потерь в рядах советских пограничников, занять остров китайцы не смогли. Было ясно, что для сдерживания агрессии КНР необходимо применить более серьезные меры. В этой ситуации руководство 135-й мотострелковой дивизии распорядилось подогнать к месту боев установки залпового огня «Град». Их шквальный огонь в считанные минуты сравнял с землей всю китайскую группировку войск, сосредоточенных на другой стороне реки. Больше на этом участке границы китайцы боевых действий не предпринимали.