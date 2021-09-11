Что происходило 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года у всего мира ассоциируется с чудовищным терактом — два пассажирских лайнера, захваченных террористами, протаранили два нью-йоркских небоскреба. События унесли жизни почти трех тысяч людей.

Как это было

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В башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке влетели два лайнера. После столкновения вспыхнул пожар, и люди на верхних этажах потеряли шанс к спасению. Почти через два часа 110-этажные небоскребы рухнули.

Третий лайнер влетел в западный фасад Пентагона. Пассажиры четвертого захваченного самолета оказали сопротивление террористам и он упал в поле в Пенсильвании.

На борту четырех самолетов было 246 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли. В башнях-близнецах погибли 2606 человек, а в Пентагоне — 125.

Кто организовал

Акцию спланировали лидеры сетевой организации исламских экстремистов "Аль-Каида", находящиеся в Афганистане. Страна тогда была под властью талибов ("Аль-Каида" и "Талибан" признаны террористическими организациями и запрещены в России).

Главная причина, по мнению экспертов, "месть" Соединенным Штатам и их союзникам за разжигание конфликтов в исламских государствах.

Теракт исполнили 19 человек, среди которых были саудовцы, египтянин и ливанец.

Что нового

Спустя годы все еще раскрываются новые факты о событиях 11 сентября. Версий о произошедшем в тот день и о последующих событиях много.

Сейчас выяснилось, что 11 сентября 2001 года российские спецслужбы были приведены в полную боевую готовность, были проанализированы все возможные угрозы безопасности РФ.

«В первые три-четыре дня в ходе различных мозговых штурмов мы обсуждали все возможные версии и угрозы.

Но постепенно пришли к выводу, что вряд ли нас ждет что-то подобное, хотя спецслужбы и привели в полную боевую готовность: были проанализированы все, даже самые незначительные сигналы, признаки, тщательным образом изучалась деятельность потенциальных террористов на территории России.

Но уже тогда доминировало мнение, что по США был нанесен акцентированный удар, который вряд ли повторится в других странах мира», — рассказал изданию Lenta.ru бывший начальник экономического управления Кремля, участник государственного визита президента Владимира Путина в США в ноябре 2001 года Антон Данилов-Данильян.

Специалист отметил, что до сих пор озвучиваются версии о том, что теракт был инсценирован властями США для политических целей. Лайнеры, согласно этой версии, не взрывались, а эта видимость была нужна американским властям, чтобы оправдать дальнейшее вторжение в Афганистан. Полной аргументации такие теории не получили.

«Наоборот, было очень много признаков и фактов, указывающих на то, что все было спланировано и организовано "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в России), что разведсообщество США не имело к этому отношения, хоть страна во многом и способствовала развитию и распространению группировки. Все были убеждены, что такая чудовищная, бесчеловечная идея могла родиться только в головах террористов. Именно эта идея господствовала тогда, и не думаю, что в последние годы что-то принципиально изменилось», — объяснил Данилов-Данильян.

Интересно, что 3 сентября 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании правительственных документов, связанных с терактами 2001 года. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявление главы США.

«Когда я баллотировался в президенты, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года. По мере приближения 20-летия этого трагического дня я соблюдаю это обязательство», — считает он.

В августе родственники жертв терактов потребовали раскрытия ранее засекреченных документов. Около 1,8 тыс. человек написали американскому президенту письмо, потребовав от него отказаться от участия в памятных мероприятиях, если он не поспособствует раскрытию документов.

Люди считают, что в раскрытых документах есть данные, доказывающие причастность к терактам властей Саудовской Аравии. В течение 20 лет Минюст и ФБР, по словам людей, «активно пытались сохранить эту информацию в секрете», а их терпение уже «подошло к концу».